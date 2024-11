Umjetnička djela jednog od najradikalnijih predstavnika hrvatskog slikarstva razgledajte u Galeriji Kaptol

Radovi Eugena Fellera, jednog od važnijih i najradikalnijih predstavnika hrvatskog slikarstva ovih se dana mogu razgledati na izložbi koja je otvorena u Galeriji Kaptol u Radićevoj. – Nakon iznimno uspješne izložbe Tisje Kljaković Braić, s velikim veseljem dočekujemo i postav ovog izuzetnog umjetnika, koji pripada jednoj drugoj generaciji. Eugen Feller svojim radom ne samo da prikazuje razvoj hrvatskog slikarstva, već i nastavlja istraživati nove umjetničke teritorije, čime obogaćuje našu kulturnu scenu. Ova izložba pruža priliku da se, kroz rad jednog od najvažnijih umjetnika svog vremena, povežemo s prošlošću i sadašnjošću suvremenog slikarstva – kažu iz galerije.

Feller je svoju ljubav prema slikarstvu otkrio u mladenačkoj dobi, a prvi puta izlaže 1959. Tijekom 1960-ih, u suradnji s Ivom Gattinom, postao je ključni predstavnik enformela, stvarajući slike reljefnih površina i monokromnih struktura. U kasnijim godinama, Feller se okreće minimalizmu i geometrijskoj apstrakciji, istražujući te vokacije i u svom aktualnom stvaralaštvu. Od 1969. živi i radi u Italiji, da bi se 2000. vratio u Zagreb. Za svoj izuzetan doprinos umjetnosti višestruko je nagrađivan, a 2017. dobio je prestižnu nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Izložba u Galeriji Kaptol pruža uvid u njegovu bogatu umjetničku karijeru, koja traje više od šest desetljeća.

– U mladosti sam bio pod utjecajem dvojice prijatelja, to su bili Josip Zanetti i Ivo Gattin. Oni su me uveli u svijet umjetnosti. Gattin mi je bio jako važan, kopirao sam ga na svoj način, zajedno smo radili jer smo bili susjedi. Uživao sam u tome jer mi je to bilo prirodno stanje svijesti. Užitak koji se može opisati kao ljubav. Ovo danas, pokušavam na neki način srediti u glavi kaos iz mladih dana – kaže Feller čije radove možete razgledati do 25. studenoga, a radno vrijeme galerije možete pronaći na službenoj stranici Galerije Kaptol.