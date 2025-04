U Vrapču: Natjecanje u spomen legendarnog hrvatskog generala

1. Memorijal generala „Bruno Zorica“, koji će se održati u subotu. Natjecanje će se održati u suorganizaciji s Zagrebačkim streljačkim savezom na AS Vrapčanski potok s početkom u 9 sati. Natjecatelji mogu nastupiti s oružjem VK pištolj/revolver u kalibru 9mm do .45 ACP u muškoj konkurenciji, a u ženskoj konkurenciji dozvoljen je nastup sa oružjem kalibra .32 do .45 ACP.

Gađa se na udaljenosti od 25 metara u disciplini: 15+15 hitaca (7“-3“): 1. dio – precizno gađanje; sastoji se od 3 serije po 5 hitaca u vremenu od 3 minute za svaku seriju, 2. dio – brzo gađanje (karakas). Bruno Zorica dragovoljac je Domovinskog rata i legendarni ratni zapovjednik Bojne Frankopan. Za neprocjenjive zasluge u Domovinskom ratu Bruno Zorica - Zulu je odlikovan Redom bana Jelačića, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom hrvatskog trolista, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti za 5 godina službe te medaljama Oluja, Ljeto 95. i Iznimni pothvati. Odlikovan je i s devet