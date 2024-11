U Tvornici kulture sprema se najluđi doček 2025.: Uz popularne hitove čagat će se čak na dva podija

Tvornica kulture i Radio Tvornica i ove godine pripremaju najluđi novogodišnji tulum u sklopu kojega će posjetitelji u 2025., na jednom od dva plesna podija, uplesati uz neke od najpopularnijih hitova gotovo svih žanrova, od 80-ih pa nadalje. U Velikom će pogonu tako 31. prosinca uz najbolje pop i rock party klasike za DJ pultom briljirati Indy, Kiki B. i Sin, dok će u Malom pogonu vruću glazbu selektirati poznati kolektiv Trepaj il' krepaj.

Party će se protezati na dva plesna podija, pa će posjetitelji u Velikom pogonu tulumariti uz glazbene favorite, od bezvremenskih 80s do modernih hitova, dok će Mali pogon odzvanjati domaćom i stranom trap, grime, hip hop i r'n'b glazbom. Provjerena će se DJ ekipa pobrinuti za energičnu i uzbudljivu atmosferu te pripremiti novogodišnju noć za pamćenje. Tradicionalni doček Nove godine by Radio Tvornica počet će u 21 sat, a plesnjak će se na oba floora u Šubićevoj nastaviti do ranojutarnjih sati.

Ulaznice po "early bird" cijeni od 15 eura do 10. prosinca pronaći možete na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Regular cijena ulaznice iznosit će 18 eura. Ako ih ostane, na dan eventa za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti 20 eura.