U šumskoj idili ostaje se i do dva mjeseca: 'Imam kuću na Istu, ali na godišnji radije odem na Sljeme'

Mir i tišina, svjež zrak, cvrkut ptica, netaknuta priroda. Tek je ovo mali dio prednosti koje pružaju gore i planine, sve popularnije destinacije na kojima ljudi, kako bi pobjegli od gradske vreve i užarenog asfalta, odluče provesti svoj godišnji odmor. Među njima je i Medvednica, gdje se u hotelima, među kojima je i Tomislavov dom, i ovih dana traži i krevet više.

Uvijek u istoj sobi

Tako je, kažu nam na Sljemenu, već dulji niz godina, najveće se gužve stvaraju vikendom, a uz domaće goste smještaj u bajkovitoj šumskoj oazi s koje pogled puca na cijelu metropolu, pa i šire, traže i turisti kojima je Zagreb prolazna stanica, a zadržavaju se po nekoliko dana. No najbrojniji su gosti umirovljenici, i to, ističu, zahvaljujući akcijskim ponudama koje nude tijekom cijele godine, a upravo je to u sljemensku prirodu privuklo Vladimira Šilovića i njegovu suprugu Nevu Tudor-Šilović. Vitalni su to 91-godišnjaci koji u Tomislavovu domu ljetuju već više od desetljeća, a dane provode sjedeći na hotelskoj terasi, čitajući, razgovarajući.

– Živimo na Medveščaku i oduvijek dolazimo na Sljeme. Nekad je to bilo samo na vikend, a sada se zadržimo i po tri tjedna. Obožavali smo šetnje prirodom, svakodnevno smo se penjali na vrh i promatrali Zagorje, a danas je to, nažalost, manje jer nas noge ne služe – govori Neva. Danas šeću tek po ravnici oko hotela, no vrijeme im svaki vikend ispune unuci koji ih, dodaje, redovno posjećuju.

– Svake godine odsjedamo u istoj sobi koja je u comfort tipu pa je nešto skuplja, ali ne žalimo se. Imamo i mali dnevni boravak, gdje se također volimo opustiti. Prekrasna priroda i svjež zrak nemaju cijenu, a 36 Celzijevih stupnjeva u šumi i na asfaltu nije isto – dodaje Neva.

Bijeg od užarenog asfalta u Tomislavcu su pronašle i Vesna Smoljan i Vera Jančiković, novopečene prijateljice koje su se prije nekoliko dana upoznale na terasi hotela. Obje su ondje stigle u pratnji supruga, no najdraže im je, govore, kada se na terasi, uz cvrkut ptica, mogu opustiti uz neku dobru knjigu.

– Hotel ima i bazen u kojem zaplivam dva puta dnevno, a najljepše je u rano jutro kada ondje nema ni žive duše, već cijeli bazen imam samo za sebe. Kada sam rezervirala smještaj, nudili su mi i apartman s kuhinjom, no to nije bila opcija jer što će mi kuhinja kada sam došla ovamo da ne bih morala kuhati po ovim vrućinama – govori Vera kroz smijeh, dok je Vesna, unatoč kući koju ima na otoku Istu, za bijeg od vrućine radije odabrala boravak na Sljemenu.

– Ne vozim pa bih trebala putovati busom i katamaranom, što mi je, što sam starija, sve kompliciranije. Onda mi je jednostavnije bilo sjesti na bus i doći ovamo. Nema gužve, zrak i priroda su prekrasni, a posluga je izvanredna, od recepcionara, konobara pa do čistačice – govori Vesna, koja u Tomislavovu domu ostaje tjedan dana, no vjeruje kako će se vratiti još koji put do kraja godine.

Do grada kad se mora

Kupanje, sunčanje i šetnju Jadranskom obalom boravkom u Tomislavovu domu i guštanjem u svježem gorskom zraku već više od tri desetljeća zamjenjuje i Zagrepčanka Aleksandra Gilić. Nekada je ondje, kaže, boravila po jedan do dva tjedna, koliko je imala godišnjeg odmora, no posljednjih osam godina u hotelu se zadrži i do dva mjeseca.

– Obično stignem u lipnju i ostanem do kraja kolovoza. Toliko vremena provedem ovdje da se već osjećam kao dio inventara – govori kroz smijeh Aleksandra. Dane ondje krati šetnjom po šumi u društvu svoje četveronožne najbolje prijateljice Gale, a voli se opustiti i na terasi hotela uz križaljke ili pak koji dobar književni naslov.

– Već sam se navikla na dug boravak ovdje pa pri pakiranju pazim da ništa ne zaboravim, no i ako mi nešto usfali, samo kažem osoblju na recepciji, koje je uvijek voljno pomoći – dodaje Aleksandra. Čestu je posjećuju i prijatelji koji onamo dolaze na jednodnevne izlete pa se zajedno prošeću i ručaju, a u nizine do centra metropole, kaže, spušta se samo kada mora.

– Ako imam termin kod doktora, zubara ili slično, u tom slučaju odem na autobus, a ponekad, iz čistog gušta, sjednem i na žičaru. Obožavam ovaj zrak, planine, šumu, jednostavno je neprocjenjivo i preporučila bih svima da što više posjećuju Sljeme, ali i da se zadrže nekoliko dana, jedan je premalo – ističe.