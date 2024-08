Otvorene prijave za ljetni kamp Etnografskog muzeja

Ljetni kamp zagrebačkog Etnografskog muzeja "U muzejskom hladu III" održat će se od 27. do 30. kolovoza, a namijenjen je djeci od osam do 12 godina. Radionice će se održavati svaki dan od 11 do 13 sati.

Prije početka nove školske godine, djecu će se i ovaj put upoznati s muzejom te će saznati mnoge zanimljivosti o njemu i predmetima koje čuva, ali i okušati se u različitim kreativnim i likovnim radionicama, igrati zabavne igre i upoznati nove prijatelje, najavljuju organizatori.

– Platnene torbe postat će slikarsko platno po kojemu će se slikati interpretacije tradicijskih ornamenata, raznobojni konci pretvorit će se u narukvice prijateljstva, papir i olovka poslužit će kao rekviziti za igre crtanja, a tehnikom suhog filcanja vuna će se pretvoriti u šarene slike – objašnjavaju.

Cijena za četverodnevni program iznosi 20 eura po djetetu, a u to su uključene ulaznice u muzej, vodstva, sav potreban materijal za radionice i osvježenje u pauzama. Prijave su obavezne na e-mail adresu: edukacija@emz.hr.