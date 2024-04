U Končarevu pogonu trenutno se radi na tri nova tramvaja, a evo i kada stižu na zagrebačke tračnice

Prva tri od 20 niskopodnih tramvaja koji će činiti najnoviju ZET-ovu flotu trenutačno se, kako doznajemo iz Grada, nalaze u proizvodnoj liniji Končara, i to u različitim fazama dovršenosti. Zagrebačkim tračnicama trebali bi voziti na proljeće iduće godine, možda i prije, a nakon njih ZET-ova će flota biti bogatija za još 40 novih tramvajskih vozila koje gradska uprava planira nabaviti. U čijoj će radionici nastati dodatnih 20 tramvaja, kažu na Radićevu trgu, bit će poznato po završetku javnog natječaja, čije se raspisivanje planira za idući mjesec, a do kraja godine trebalo bi postati poznato i tko će proizvoditi preostalih 20.

Nismo ih vidjeli dva desetljeća

Ugovor između ZET-a i Končara za 20 novih niskopodnih tramvaja, podsjetimo, potpisan je lani u lipnju, i to na dvije godine, kada je dogovorena i dinamika proizvodnje, odnosno da se svakog mjeseca isporuče po četiri nova vozila. Projekt je to vrijedan gotovo 40 milijuna eura bez PDV-a, a prvom turom obilježit će se dva desetljeća otkako su novi tramvaji posljednji put stigli na tračnice metropole.

Zagrepčani ih od milja zovu "Plave munje", no tramvaji koji trenutačno prometuju zagrebačkim prugama modeli su NT 2200 i 2300. Novi će modeli pak nositi naziv NT 2400 te će biti najmodernija vozila u floti, od sigurnosnih do prometnih i tehničkih novotarija koje je Končar razvio u svojim pogonima. Najveća novost, kako se pisalo, bit će i svojevrsna revolucija u Hrvatskoj, ali i šire, a to je da će vozila biti hibridna. Odnosno, osim strujom iz kontaktnog voda napajat će se iz baterija koje će se pak puniti energijom koja nastaje pri kočenju.

Riječ je o koncepciji regenerativnog kočenja koji već postoji u autoindustriji, ali ovo je prva primjena takvog sustava u javnom prijevozu. Uz manju potrošnju, kako su prije pojasnili iz Končara, to će značiti da u slučaju nestanka struje tramvaj može nesmetano nastaviti voziti, a baterija će se paliti i pri ubrzanju, kada je potrošnja najveća, pa bi ZET-u trebali stizati manji računi za struju.

Kao i njihovi prethodnici, nova će vozila biti niskopodna, no bit će tiša, u njih će stati 115 ljudi, a imat će i 27 sjedećih mjesta te prostor za kolica. Osobe s invaliditetom ukrcavat će se uz pomoć rampe, a od svoje starije braće tramvaji će se razlikovati i dizajnom. Kako se prije najavljivalo, imat će četvera dvostruka vrata koja će se otvarati i zatvarati uz pomoć senzora, a okolinu i unutrašnjost vozila snimat će sustav videonadzora.

Dio opreme bit će i novi displeji te sustav najave stanica, a putnici više neće morati štedjeti baterije na svojim mobilnim telefonima jer će ih u vozilima moći puniti uz pomoć USB utičnica. Bit će duži od 20 metara, a projektiraju se na brzinu od 70 kilometara na sat.

Čekaju se i rabljeni iz Augsburga

Osim novih, tračnicama metropole trebalo bi se provozati i 11 rabljenih tramvaja iz Augsburga, od kojih je prvi svoju premijerno krstarenje zagrebačkim ulicama odradio krajem lanjskoga prosinca. Tramvaji su to stari gotovo tri desetljeća koje je Grad kupio za 2,7 milijuna eura, no više od tri mjeseca nakon dolaska prvog vozila iz Njemačke, o čemu smo pisali nedavno, ostalih deset još nije na vidiku. Dinamika isporuke, kako su pojasnili iz ZET-a, neočekivano se poremetila, ponajviše zbog toga što je došlo do kašnjenja u isporuci novih tramvaja Augsburgu jer do njihova dolaska ondje ovise o GT6M vozilima koja su im i dalje u prometu. Ugovorom s Augsburgom pak definirani su financijski penali zbog kašnjenja, koje izvršitelj i plaća, a krajnji rok isporuke je do kraja 2024.

