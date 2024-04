Jarun od danas postaje najveća zona bez automobila u metropoli, ali ima nekoliko iznimaka

Rekreacijsko-sportski centar (RSC) Jarun od danas, na datum kada se obilježava Dan planete Zemlje, kako su još prije godinu dana najavili iz gradske uprave, postaje najveća zona bez automobila u metropoli.

– U zonu bez automobila ulaz osobnim vozilima više neće moći biti moguć, kako bi Jarun bio sigurnije, zdravije i ugodnije okruženje za pješake - izletnike, bicikliste, rolere, aktivne sportaše i rekreativce – istaknuo je gradonačelnik Tomašević u povodu uspostave zone.

Iznimno, dopušteno će biti, kako ističu u priopćenju, ograničeno prometovanje motornim vozilima s dozvolom određenim kategorijama korisnika kao što su članovi sportskih saveza i klubova koji djeluju na RSC Jarun, fizičke i pravne osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i imaju sjedište ili poslovni prostor na RSC Jarun, ribiči s godišnjom ribolovnom dozvolom, kao i osobe s invaliditetom. Oko jezera Jarun nastavit će voziti bus ZET-a, a na obodu će biti dostupan besplatan parking za sve one koji se odluče na dolazak automobilima do same zone.

– Kao što je poznato, kako bismo pripremili građane na uspostavu zone bez automobila na jezeru Jarun, posljednjih godinu dana svaki posljednji vikend u mjesecu bio je Dan bez automobila na Jarunu. Da smo u promjeni navika uspjeli, govori podatak da se tijekom protekle godine broj ulazaka automobila na RSC Jarun prepolovio – pojasnio je Tomašević.

Iz Grada podsjećaju i da je prošle godine po prvi put nakon 40 godina u cijelosti obnovljena Aleja Matije Ljubeka u dužini od 6,3 kilometra. Radovi vrijedni 2.9 milijuna eura financirani su iz Fonda solidarnosti Europske unije te manjim dijelom iz gradskog proračuna.

Ujedno, Grad je pokrenuo izradu prostorno-programske studije koja će oblikovati budući razvoj RSC Jarun, te izradu studije odmuljivanja, s obzirom na potrebe odmuljivanja jezera koje ima status nacionalnog veslačkog centra.