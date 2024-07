Novi radovi na Zagrebačkoj cesti: Dvije autobusne linije voze izmijenjenim trasama, a donosimo i obilazne pravce za vozače

Zbog nastavka radova na uređenju kolnika Zagrebačkom cestom na dijelu od ulice Dubrava do Ulice Kaktusa od danas u 8 sati do ponedjeljka 29. srpnja u 4 sata bit će otežan promet. Za vrijeme radova promet će se odvijati suženim dijelom kolnika u smjeru istok-zapad i obrnuto, i to jednim prometnim trakom, a u nekim će smjerovima biti onemogućen.

Zabranjeno će biti prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu kneza Branimira i obratno, kao i iz smjera Zagrebačke prema Brestovečkoj ulici u smjeru zapad-sjever i sjever-istok. Kako bi se izbjegla dodatna zagušenja, predlažemo sljedeće obilazne pravce: - iz smjera istok: Zagrebačka – Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Heinzelova – Ulica kneza Branimira i obratno, - iz smjera zapad: Dubrava – R. Škrnjuga – Ulica kneza Branimira – Aleja Javora – Platana – Čulinečka – Slavonska avenija – Ljudevita Posavskog – Zagrebačka.

– Posebnu pozornost molimo da obrate pješaci, budući će se u zoni gradilišta kretati povećani broj teretnih vozila i opreme. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje – poručuju iz Grada. A zbog radova promjenit će se i prometovanje dvije autobusne linije. Linije 231 (Borongaj - Dubec) i 279 (Dubec - Novi Jelkovec) će od danas do završetka radova na Zagrebačkoj, prometovati djelomično izmijenjenim trasama:

Linija 231: • Borongaj - redovnom trasom do raskrižja Ulice kneza Branimira i Ulice Roberta Škrnjuga - (lijevo) Ulica Roberta Škrnjuga - Dubec i u povratku istom izmijenjenom trasom. Autobusno stajalište Branimirova - Škrnjugova u smjeru Dupca i Branimirova - Zagrebačka u smjeru Borongaja neće biti u funkciji.

Linija 279: • Dubec - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Ulice Ljudevita Posavskog - (ravno) Zagrebačka cesta - Terminal Sesvete - (lijevo) Zagrebačka cesta - (lijevo) Ulica Ljudevita Posavskog u nastavku redovnom trasom prema Jelkovcu • iz Jelkovca prema Dupcu autobusna linija 279 će prometovati redovnom trasom. Na izmijenjenom dijelu trase autobusna linija neće se zaustavljati na usputnim stajalištima osim na stajalištu Sesvete - izlaz. U primjeni će biti novi vozni red linije 279 koji će biti dostupan na početno - krajnjim stajalištima i na stranici www.zet.hr