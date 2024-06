Tramvaji ponovno voze po Dubravi: Kvar na trafostanici je uspješno otklonjen

Kvar na trafostanici u Dubravi otklonjen je te je ponovno uspostavljen promet od Dupca do Dubrave, saznajemo u ZET-u. Bez tramvajske mreže gotovo cijeli istočni dio grada bio je, podsjetimo, od ponedjeljka ujutro, kad je došlo do ozbiljnog kvara. Djelatnici ZET-a i Končara su na otklanjanju radili danonoćno te je, nakon nekoliko testnih probi, promet upravo ponovno uspostavljen. U sljedećoj fazi očekuje se uspostava prometa od Dubrave do Maksimira.

No, u tijeku je novi kvar. Za vrijeme radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina oko 15.20 sati bez napona je ostala zona Kvaternikovog trga te su linije 4,5,7,11,12 i 13 preusmjerene na Trg žrtava fašizma.

"Očekujemo normalizaciju tramvajskog prometa ovih linija kroz nekoliko sati", poručili su. Ovo je drugi put da je došlo do problema s mrežom danas, inače, a prvi put je bilo negdje oko podneva. Tada je, naime, na Maksimirskoj cesti došlo do prekida žice, a taj je kvar smjesta riješen.

