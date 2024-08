'Tomašević mi je kao brat, čestitam mu na fantastičnom poslu za transparentnost, Zagreb je čist i zelen'

Tomašević je u Dveru izrazio zadovoljstvo posjetom Veliaja te je podsjetio da je on lani bio u Tirani i vidio jako veliku transformaciju kroz koju je taj grad prošao u zadnjih 20 godina. Kazao je da s Veliajem, koji je gradonačelnik Tirane u trećem mandatu, jako dobro surađuje u mnogim područjima, a najviše na postpotresnoj obnovi jer ih, nažalost, veže potres koji je Tirana imala 2019. i to snažniji od onog u Zagrebu, pa su oba grada u obnovi koja i dalje traje. Posebno razgovaraju o postpotresnoj obnovi škola i razmjenjuju iskustva, da nauče na tuđim greškama i da razmijene dobre prakse.

Tirana je, kaže Tomašević, poznata i po ulaganjima u infrastrukturu za skrb za djecu, posebice u vrtiće, te i to veže Zagreb i Tiranu. "Zagreb sada ima renesansu u investicijama u dječje vrtiće", rekao je Tomašević te naveo da je do sada otvoreno pet novih vrtića, osam će ih biti otvoreno do kraja ove godine a onda još 10-ak iduće godine. Znači, kazao je, gradi se dječjih vrtića kao nikad u povijesti Zagreba jer je jedan od najbitnijih ciljeva Gradske uprave da sva djeca u Zagrebu imaju mjesto u dječjim vrtićima.

Kaže i da je ove godine napravljen napredak u odnosu na lani kad je riječ o upisanoj djeci i onoj koja su, nažalost, još uvijek neupisana, ali očekuju da će to riješiti u jesenskom roku i kroz privatne vrtiće kojima je Grad povećao subvencije. Tiranu i Zagreb veže i suradnja u borbi protiv klimatskih promjena jer su oba grada u misiji da postanu klimatski neutralni do 2030., a to znači velike investicije u javni prijevoz i u zelenilo, istaknuo je Tomašević. Rekao je da Tirana ima velike akcije pošumljavanja, a i Zagreb je četiri puta povećao broj stabala koje se svake godine sade na javnim površinama. Najavio je da će na predstojećoj sjednici Gradske skupštine biti odluka o ozelenjavanju dvorišta, koje će Grad građanima financirati. Zagreb je ponosan da na javnim površinama ima gotovo 150.000 stabala, naglasio je.

Oba gradonačelnika izrazila su zadovoljstvo što su sada Tirana i Zagreb povezani direktnim letom, nekoliko puta tjedno. Veliaj je Tomaševića nazvao "prijateljem, bratom" te potvrdio da surađuju na važnim inicijativama. Pohvalio je što je Zagreb čist i zeleni grad, a najviše je, kaže, impresioniran što Tomašević ima strast da Zagreb postane gradom koji je prijatelj djece. Čestitao je Tomaševiću i njegovom timu "na fantastičnom poslu za transparentnost i čišćenje deficita". Imati grad koji dobro funkcionira i koji je moralni uzor ostalim gradovima na Balkanu je veliko postignuće i inspiracija, poručio je Veliaj.