Tomašević komentirao Thompsonov koncert u Zagrebu, najavio je i 'najmanje porezno opterećenje u zadnjih 20 godina'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević ispred Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, predstavio je novog rehabilitacijskog robota koji je kupljen sredstvima Grada Zagreba. Koštao je 512.000 eura i bit će od velike pomoći djeci kojoj je potreba rehabilitacija. Nakon toga je uz zamjenike Danijelu Dolenec i Luku Korlaeta, održao redovnu konferenciju za medije.

- Ovo je bitan iskorak jer ovo je vrhunac tehnologije u rehabilitaciji djece. Ponosan sam na ovakve iskorake. Zdravlje djece nema cijenu pa ćemo nastaviti ulagati u takve uređaje. U planu je investicija od dva milijuna eura i otvaranje novih pogona. Zagreb pokazuje i mora biti primjer drugim gradovima kako se treba ulagati. Idemo i u nabavu 19 novih sanitetskih vozila za zavod za hitnu medicinu - rekao je gradonačelnik Zagreba pa krenuo odgovarati na ostala pitanja novinara.

- Treba nam rasterećenje prometa na zapadu grada, više je vlasti to obećavalo, ali mi ćemo to realizirati. Također, tu je projekt Dubravice, on je privremenog karaktera. Rekonstruirat ćemo ceste, treba nam podzemna petlja - dodao je pa nastavio.

- Dobili smo sve suglasnosti, jučer je podvožnjak krenuo s radom. Problema nije bilo. No, podvožnjak je privremeno rješenje, propušta automobile u jednom smjeru. Kada bude gotov Medpotoki u punom smislu će se ovo riješiti.

Paušalni porez na najam, kraj veljače je rok? - Što se tiče paušala, promjena neće biti, to je iznos od 200 eura, tu neće biti promjena za sada. Cijeli grad je jedna zona. Imamo kratkoročni najam po svim gradskim četvrtima. Što se tiče poreza na dohodak, smanjit ćemo na novu maksimalu, 23 posto. Bit će to najmanje porezno opterećenje u zadnjih 20 godina. Vrijedit će retroaktivno, građani će novac dobiti kroz povrat poreza, neće biti oštećeni.

Odgovarao je i na pitanje o taksistima koji se bune zbog manjka taksi stajališta, ali i o parking kartama blokovskog parkiranja. - Oko 800 rezerviranih mjesta je oslobođeno, vraćamo u rotaciju, građani ih mogu koristiti. Evaluirat ćemo i dalje, vidjeti koji su efekti pa ćemo uvoditi daljnje korake. U projektu je i nekoliko novih podzemnih garaža - rekao je pa komentirao i koncert Thompsona na Hipodromu. Ustanova za upravljanje sportskim objektima dobila je upit i odgovorit će o slobodnim terminima. Tretirat će ga kao i svakog drugog izvođača.

