Sudjelujte u utrci za osobe oboljele od mišićne distrofije: Na Jarunu se priprema bogat program, mogu sudjelovati i djeca

Društvo distrofičara Zagreb i Savez društava distrofičara Hrvatske organizirali su humanitarnu utrku Run for MD 2025, i to povodom obilježavanja 21. svibnja, odnosno Nacionalnog dana osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti. Utrka će se održati u dva formata, i to virtualno od 21. do 25. svibnja 2025, te uživo u nedjelju 25. svibnja na RŠC Jarun u 11 sati.

Svrha utrke je podizanje svijesti o osobama s mišićnom distrofijom (MD) i neuromuskularnim bolestima (NMB), a radi poboljšanja kvalitete njihova življenja i ostvarivanja ciljeva djelovanja DDZ i SDDH. Mišićna distrofija (MD) je genetska bolest koja izaziva slabost, gubitak snage mišića te smanjenje mišićnog volumena. Uz brojne sekundarne teškoće javlja se otežana pokretljivost koja dovodi do gubitka sposobnosti samostalnog hoda. Preko 80% oboljelih kreće se pomoću ručnih ili elektromotornih invalidskih kolica, a zbog slabosti mišića razvijaju se oštećenja vitalnih organa i dolazi do slabljenja funkcija disanja, gutanja te oslabljenog rada srca što su ujedno i glavni uzroci smrtnosti. Najteži oblici MD su: Spinalna mišićna atrofija – SMA, Duchenne mišićna distrofija – DMD i Amiotrofična lateralna skleroza - ALS.

Što se tiče organizacije utrke, početak programa na Jarunu je u 9 sati, a završetak u 13 sati. Start i cilj utrke je Otok Trešnjevka, a u njoj može sudjelovati 300 natjecatelja. U 9.30 održat će se dječja utrka (osigurani su pokloni za svu djecu) na koju se može prijaviti ovdje a u 11 sati počinje glavna utrka. Potrebno je istrčati 5 km (trasa: polukružno - s otoka Trešnjevka 2.5 km desno po cesti do okrepe gdje je i okretište za natrag po istoj trasi po desnoj strani prema cilju - otok Trešnjevka). Osigurane su nagrade za najbolji vremenski rezultat za 1., 2. i 3. mjesto u muškoj i ženskoj kategoriji. Prijave su moguće putem ovog linka

U 11 sati će se održati i utrka u kategoriji ručnih i elektromotornih kolica. Duljina staze je 2,5 kilometara a trasa je polukružna s otoka Trešnjevka 1.25 km u jednom smjeru gdje je i okretište za povratak prema cilju. Također su osigurane nagrade za najbolji vremenski rezultat za 1., 2. i 3. mjesto u muškoj i ženskoj kategoriji te u kategoriji ručna i elektromotorna kolica. Prijave su ovdje. Na glavnoj utrci, poručuju organizatori, mogu sudjelovati osobe starije od 16 godina.

Što se tiče virtualne utrke, ona se održava od 21. do 25. svibnja. Potrebno je istrčati 5 km uz korištenje neke od aplikacija za trčanje (npr. Strava i sl.) te rezultate (screenshot) poslati na mail info@ddz.hr. Osigurane su nagrade za najbolji vremenski rezultat za 1., 2. i 3. mjesto u muškoj i ženskoj kategoriji. Prijave su putem sljedećeg linka. Održava se i u kategoriji za one u invalidskim kolicima, koje trebaju prijeći 2,5 km i koristiti neke od aplikacija (Strava i sl.) te rezultate (screenshot) poslati na mail info@ddz.hr. Prijaviti se mogu ovdje. Za dječju utrku, potrebno je istrčati 500 m te kao dokaz poslati fotografiju na info@ddz.hr. Osigurani su pokloni donatora za svu djecu. Prijave su putem ovog linka.

"Bez obzira na prijeđenu kilometražu svi koji želite i možete podržati 6. Run for MD 2025., odrasli, djeca i mladi, osobe u invalidskim kolicima, sami ili u društvu obitelji, prijatelja, kolega, suradnika, poznanika, hodajte, trčite, vozite bicikl ili invalidska kolica na Jarunu ili u vašem kvartu i time unaprijedite i vlastito zdravlje! Hit je bit' fizički i mentalno fit! Startnina iznosi 20 EUR. Startnina za djecu do 15 godina se ne plaća. Uplate se vrše na žiro račun Društva distrofičara Zagreb: IBAN: HR6023600001101462323 Uz naznaku: Donacija za ostvarivanje ciljeva DDZ, Ime i prezime" ,poručuju organizatori. Startni brojevi preuzimaju se na dan utrke u nedjelju od 8:30 do 10:30 sati u startnom prostoru (otok Trešnjevka).