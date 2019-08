Starsky&Hutch na proputovanju stali u Zagrebu

Ovih dana po metropoli su se okretale mnoge glave za neobičnim parom u trokolici koju je vozio svjetski poznat promicatelj ekologije i brige o Zemlji Martin Hutchinson dok mu je društvo „na stražnjem sicu“ pravio crni border colli Starsky. Ako imalo pratite „eko-scenu“ za Starsky&Hutcha sigurno ste čuli makar ovih dana jer je već prošao brojne hrvatske gradove u kojima se i zaustavio – poput Umaga ili Varaždina.

Martin je bivši vatrogasac koji o tom poslu kaže da ga je privukao jer je imao mogućnost činiti dobro i spašavati živote, no njegova „zelena“ strana je prevagnula te je 2006-e otišao u Mexico i na put krenuo s Recumbent triciklom (ležeći tricikl) prema Australiji. U Portugalu je sreo napuštenog border-collia u kojeg se zaljubio i nazvao ga Husky kako bi ih se pamtilo kao likove poznate s malog i velikog ekrana. Od 2006-te do danas prošao je više od 34.000 km, a posjetio je 21 zemlju. Putovanje još uvijek traje, a Hutchov je cilj doći na isti način u Australiju do 2030. godine.

Držao je i predavanja po školama, gostovao na nacionalnim i lokalnim televizijama te radio postajama, ukazujući na situaciju vezanu uz onečišćenje okoliša te tražeći i pokušavajući potaknuti ljude da počnu više brinuti.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

-Ljudi su jedina bića na ovoj planeti koja znaju da zbog zagađenosti Zemlje mogu izumrijeti, a ne rade ništa po tom pitanju. Samo sliježu ramenima i misle kako će problem riješiti netko drugi- kaže Hutch te navodi primjer etiopske vlade koja se pobrinula da se u samo jednom danu posadi 350 milijuna stabala.

Stabla su posađena u sklopu nacionalne inicijative „Zelena baština”, kojom se svakog stanovnika siromašne afričke države nastoji potaknuti da tijekom ovogljeta posadi barem 40 stabala.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

-Cilj je do kraja akcije posaditi 4 milijarde sadnica, a koliko Etiopljaniovu akciju ozbiljno shvaćaju pokazuje i podatak da su mnogi državni uredi bili zatvoreni kako bi javni službenici u njoj mogli sudjelovati- priča Martin kako Etiopljani ozbiljno shvaćaju klimatske promjene. I on je radi primjera u Zagrebu posadio trešnju.

Kaže da njegov put nekima i nije simpatičan te su bili i napadnuti, ali od svog cilja ne odustaje.

–Stanite na trenutak i razmislite. Stojite na travi. Znate li da postoji 12 tisuća vrsta trave; jedna možeubiti kravu, a od druge vrste proizvodi mlijeko, objašnjava Martin i dodaje – ljudska vrsta ne poštuje ništa, a tehnologija je još sve ubrzala i zaista se moramo zamisliti i početi raditi na tome da ne uništimo planetu do kraja. No, tehnologija mu zato služi za snimanje videa za njegov youtube kanal gdje redovito objavljuje iz svake zemlje – i ono loše i dobro. Hrvatsku smatra poprilično čistom, ali nam je pokazao i fotografije snimljene u metropoli na kojima se nalaze gomile nerecikliranog smeća. U Zagrebu koristi ljubaznost vatrogasaca te će ovdje boraviti još koji dan.