Starozagrebački recepti: Pronašli smo savjete kako ispeći najukusniju puricu s mlincima

Otvaranje poklona na božićno jutro, odlazak na polnoćku, druženje s najmilijima te bogata blagdanska trpeza samo su neki od običaja koji nas asociraju na Božić. Na stolu gotovo svake zagrebačke obitelji danas će se naći poznate delicije poput sarme, francuske salate, raznih kolača među kojima su i orahnjača i makovnjača, no tu je i još jedno tradicionalno jelo bez kojeg su blagdani u zagrebačkom kraju gotovo nezamislivi, a to je, dakako, purica s mlincima. Nekada se vjerovalo, a to je vjerovanje opstalo i do danas, da se na Božić treba jesti perad jer ona, kad kopa po zemlji, baca zemlju iza sebe te će se tako sve loše u prethodnoj godini ostaviti iza sebe.

Jednako tako vjerovalo se i da blagdanski stol mora biti što bogatiji jer predstavlja obilje koje nas čeka u idućoj godini, a tradicionalne delicije domaćice su spremale već od ranog jutra. Pekli su se kolači, pripremale su se salate i prilozi, a iskusne domaćice služile su se raznim trikovima kako bi “glavnom glumicom” blagdanskog stola, puricom s mlincima, oduševile svoje goste. Ne trebate biti preveliki kulinarski stručnjak kako biste znali da purici treba i po nekoliko sati da se ispeče, a pravilo glasi sat vremena po kilogramu. Bilo da je ona veća, manja, masnija ili pak mesnatija, to je pravilo uvijek isto, odnosno imate li puricu tešku četiri kilograma, u pećnici mora provesti oko četiri sata.

Najbolja je, kako zaključuju brojni gurmani, kada se peče sporo te na taj način ne pregori izvana, a ne bude ni sirova iznutra. Važno je isto dobro je začiniti s unutrašnje i vanjske strane, a koristan je savjet da ju sa zagrijanom, odnosno otopljenom, masti zalijemo prije pečenja kako bi zatvorili pore na koži i očuvali sočnost. Treba je usto, savjetuju mnogi, peći na "postelji" od luka te povremeno zalijevati kako ne bi bila suha. Mlince treba pak preliti kipućom vodom, poželjno je i temeljcem ako ga ima, te na kraju s masnoćom u kojoj se pekla purica. Poželjno je usto da purica napaca, kako savjetuju u grupi, dan prije da bi bila još sočnija, a može se u dodati marinadu malo limuna ili naranče što će omekšati meso.