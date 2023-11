Stanodavac vabi studentice po Zagrebu: 'Ja iznajmljujem samo mlađima i to ugodnim oku'

U Facebook grupi Studentski dom "Stjepan Radić – Sava" više se studentica požalilo na oglas muškarca koji iznajmljuje stan na Trešnjevci te djevojkama koje mu se jave šalje uznemirujuće poruke. Muškarac navodno posjeduje dva stana u Zagrebu na području Trešnjevke, a jedan ima tri spavaće sobe dok je drugi jednosoban, piše Jutarnji list.

U jednom od oglasa koji više nisu aktivni piše kako u stanu već žive dvije osobe te da se traži treća. U drugom pak oglasu za jednosoban stan iznajmljuje kauč koji se nalazi u dnevnom boravku. U oglasima piše da se za stan mogu javiti isključivo ženske osobe, a u drugom da se mogu javiti i mlađe zaposlene ženske osobe do 27 godina.

U objavi koja je osvanula na Facebooku vide se detalji razgovora između jedne djevojke koja se raspitivala za stan i vlasnika, no razgovor je brzo postao neugodan. Tražio ju je da mu napiše informacije o sebi, a kada mu je ona odgovorila na to pitanje i ispirčala se jer nije odmah odgovorila pošto je bila u kinu, muškarac je počinje ispitivati u kojem je kinu bila i koji je film gledala. Ispituje je i je li slobodna i ima li dečka. Nakon što ga je pitala zašto je to bitno odgovorio joj je kako je jedna cijena za djevojku koja nema dečka, a za onu koja ima je cijena dvostruka.

U komentarima ispod objave javila se još jedna djevojka koja je objavila screenshotove razgovora s istim muškarcem. I nju je pitao ima li dečka, na što ga je ona upitala može li znati zašto je to bitno.

- Zašto me to pitaš? Ja iznajmljujem samo mlađima i to ugodnim oku kao što si ti i to ja tebi iskreno. A sada bez ustručavanja ti meni iskreno odgovori na moje pitanje imaš li dečka - napisao joj je.

Upozorenje na muškarca objavljeno je i u Facebook grupi "Crna lista najmodavaca i najmoprimaca". Jedna je djevojka ispričala kako je iznajmila stan i već prvi dan kada je ostala prespavati, stanodavac je također ondje prespavao.

- Preko noći sam se zaključala u sobu s obzirom na to da je u drugoj prostoriji osoba koju ne znam dovoljno, a i u ovom slučaju muškarac - napisala je i dodala kako ju je sutradan ispitivao zašto se zaključava i zašto mu ne vjeruje.

- Nakon toga me je počeo ispitivati razna neugodna pitanja, govorio mi da mu se sviđam i predlagao druženja te govorio da bi on dolazio češće u Zagreb da se družimo. Isti dan sam se iselila iz tog stana, vidim da i dalje nije našao nikoga za useljenje i drago mi je - rekla je.

