Smanjene zalihe svih krvnih grupa, dođite u Petrovu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu ističe veliki nedostatak zaliha i poziva na darivanje krvi u Petrovu 3 ili na neku od organiziranih akcija davanja krvi koje se redovno provode u svim većim radnim organizacijama, školama i mjesnim zajednicama.

Zagrepčani krv mogu darivati od ponedjeljka do petka od 7:30 do 19 sati i subotom od 7:30 do 15 sati, u Petrovoj 3. Nedostaje svih krvnih grupa, no posebno su dragocijene A+, 0+, 0-, B+ i B-.



Jedna doza spašava tri života, dok je prije deset dana potrošena pedeset i jedna tijekom transplantacije jetre. Zato je potrebno uvijek imati veliki broj darivatelja krvi, a time i dovoljne količine krvi u pričuvi. Za potrebe zdravstva grada Zagreba treba osigurati oko 70 000 doza godišnje, što znači da je potrebno prikupiti krv od oko 250 darivatelja krvi dnevno.



Iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu ističu kako sam čin darivanja krvi traje maksimalno desetak minuta, dok proces za darivatelje uključuje identifikaciju, provjeru hemoglobina, tlaka i kratki razgovor s liječnikom, odnosno provjeru zdravstvenog stanja darivatelja. Svaka osoba daruje 450 ml krvi, nakon čega slijedi odmor uz lagani obrok.



Ako možete izdvojiti pola sata vremena, svratite u Petrovu i pomozite povećati zalihe koje život znače.