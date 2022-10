Šetalište u Gajnicama nazvat će po Ankici Lepej, a prilaz dobiva i Ante Peterlić

Ankica Lepej dobiva šetalište, Ante Peterlić prilaz, a Zvonko Špišić na svoj će park još morati pričekati, odlučio je skupštinski Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova.

Dosad neimenovani prilaz koji vodi od Dubravkina puta do ljetne pozornice Tuškanac nazvat će se prema hrvatskom filmologu i enciklopedistu Anti Peterliću, kako je u ožujku predložilo Vijeće četvrti Gornji grad - Medveščak.

Prva hrvatska istaknuta zvizdačica Ankica Lepej svoje će šetalište pak dobiti u Gajnicama, kvartu u kojemu je provela veći dio života, i to uz banku u kojoj je radila. Tako će pješačka staza koja se proteže od raskrižja Čileanske i Ulice kerestinečkih žrtava do Sigetja biti preimenovana u Šetalište Ankice Lepej, i to prema prijedlogu Vijeća gradske četvrti Podsused - Vrapče.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 05.05.2010. Antuna Soljana, Zagreb - Ankica Lepej, koja je u devedesetim ostala bez posla zbog odavanja bankarske tajne u stanu koji je dobila od grada.rPhoto: Patrik Macek/PIXSELL

Što se tiče kantautora i šansonijera Zvonka Špišića, dosad je predlagano i preimenovanje Dobojske ulice te parka Stara Trešnjevka, ali i zelene površine na tamošnjem trgu.

– Raspravljali smo o prijedlogu Vijeća četvrti Trešnjevka - sjever i zaključili da je lokacija, park omeđen Zorkovačkom, Kostelskom i Mihovljanskom, upisana u katastar kao bazen i dvorište pa je to nužno izmijeniti u elaboratu. Ured za katastar pripremit će dokumentaciju, a u međuvremenu ćemo zatražiti i mišljenje Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena – objasnila je predsjednica odbora Rada Borić.