Sesvetski Kraljevec je izvan sebe: Ne želimo otpad u svom kvartu!

Stanovnici Sesvetskog Kraljevca od jučer su ujutro vrlo uznemireni, a poruka koju jasno i glasno poručuju zagrebačkom gradonačelniku jednostavna je: Ne želimo otpad u svom kvartu!

Podsjetimo, Tomislav Tomašević jučer je na redovnoj konferenciji za novinare najavio da je pronašao privremenu lokaciju za skladištenje glomaznog otpada, i to na istoku grada.

– Nakon manjeg ispitivanja pronađena je lokacija u Sesvetskom Kraljevcu i s tom firmom je uprava Holdinga sklopila ugovor da se idućih 75 dana tamo skladišti otpad. To će biti dovoljno vremena da proradi taj sustav – poručio je jučer gradonačelnik. No, iako će to biti samo privremeno, a otpad se neće gomilati po šumama i livadama ove zelene četvrti već će se skladištiti u zatvorenom prostoru, stanovnici ovog mjesnog odbora za to ne žele ni čuti. Društvene mreže preplavili su zato gnjevni komentari i objave u kojima stanovnici naglašavaju da oni otpad kod sebe ne žele.

"Idemo prosvjedovati jer nam se uzima i ono malo zraka", "Neka voze otpad kud hoće, ali neće kod nas", "Sesvetski Kraljevec nije smetlište", samo neki su od komentara koji se mogu pročitati na Facebooku, a oglasio se i lokalni mjesni odbor koji je od gradonačelnika zatražio garanciju da zatvoreni objekt ima kapacitet zaprimati otpad 75 dana te da da se otpad ovdje neće sakupljati niti minutu više od najavljenog perioda.

"Želimo vas obavijestiti kako sam poslao upit gradonačelniku, a VMO će uputiti zaključak prema gradskim vlastima u kojem tražimo žurne odgovore na sljedeća pitanja:

1. Iz kojeg razloga se odabrao baš Sesvetski Kraljevec za odlaganje?

2. Koja vrsta otpada će se odlagati i gdje točno?

3. Koji kapacitet ima to privremeno skladište i kojom dinamikom se planira dovoziti otpad?

Nažalost smo i mi iz mjesnog odbora doznali za ovo tek jutros kroz medije što smatramo nedopustivim, jer nismo imali nikakvu priliku očitovati se o toj tematici niti obavijestiti susjede o planovima za naš kvart", stoji u objavi na stranici Mjesnog odbora Sesvetski Kraljevec.

Ljutiti su i u sesvetskom Mostu, pa Ivana Vladimira Petric iz te stranke kaže da je Sesvete dobro samo za dobivanje glasova i smeće.

– Kada će se shvatiti da su Sesvete kvart s najviše potencijala za razvoj Zagreba!? Mogu li ljudi koji odlučuju vidjeti Zagreb dalje od Maksimira!? – kaže Petric koja je za danas u 11 sati najavila konferenciju za novinare upravo na tu temu, a govorit će se i o zagađenju općenito i odlaganju otpada na području sesvetskih mjesnih odbora.

Filip Fanjek, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Soblinec, istaknuo je da se uz kožaru koja se nalazi u stambenom naselju u Prigorskoj ulici te ispušta nesnosni smrad u istoj ulici pojavio i novi sakupljač otpada Nur Parts d.o.o., koji je dobio dozvolu za prikupljanje praktično svih vrsta otpada, osim opasnog otpada. Da se nešto sprema, doznao je od susjeda, a ne od službenih institucija Grada Zagreba – stoji u priopćenju Mosta.