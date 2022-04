Sesvećani sudjelovali u akciji čišćenja oko jezera Soblinec: To je naš Bundek!

Staklenke, limenke, vrećice od prezervativa, trosjede, dijelove kupaonice, televizore, posuđe... Nema do čega nisu jučer mogli doći Sesvećani. No, umjesto u trgovinama, sve to su mogli pronaći u jadnom i trulom stanju, odbačene u šumama koje okružuju jezera Soblinec. Paljevina, staklo, keramika i građevinski otpad samo je dio "inventara" koji su danas čistili članovi udruge Zelene i plave Sesvete zajedno s volonterima iz sesvetskih naselja. Velika je to bila akcija čišćenja koja se provela u sklopu Večernjakove Rezolucije Zemlja, najvećeg ekološkog projekta u Hrvatskoj. Vrijeme je bilo jutros pred kišu, pa su volonteri što prije prionuli poslu a radili su sve dok prve kapi nisu počele padati na Zagreb i okolicu.

- S obzirom da se danas najavljivala kiša, još jučer su došli i bageri iz Vodoprivrede i pokupili cijeli kamion građevinskog otpada koji se godinama gomilao ovdje. Danas smo došli mi i uhvatili se čišćenja, a tu je i kamion Čistoće koji će sve to odvesti dalje. Čistimo oko drugog jezera, pa onda kod jezera oko kožare - kaže Anto Damjanović, jedan od osnivača udruge.

Vreća za vrećom puna otpada punile su se munjevitom brzinom, a moglo se pronaći, između ostalog, i maramice, konzerve, staklene boce, neprepoznatljivi komadi plastike... A neki su pronašli i nešto što mogu iskoristiti.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 09.04.2022, Zagreb - Stanovnici naselja Soblinec udruzili su se u akciji ciscenja okolice jezera. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

- Evo, žlica, potpuno upotrebljiva. Moram je samo jako dobro oprati i može se koristiti. Inače volontiram s beskućnicima pa često tražim žlice, noževe... Moći će se iskoristiti - kaže Vlatka Bakran Burić, jedna od volontera koji su se uključili u akciju čišćenja.

Soblinečki bajeri vrijedni su komad zelenila u Sesvetama. Metaforički, kažu, to je njihov Bundek.

- Grehota je imati u ovom vremenu toliku količinu vode koja je u krugu naselja. I idemo to spasiti, učiniti prostorom u koje će ljudi doći pecati, družiti se. Ova jezera su ionako u prostornom plau predviđena kao sportsko-rekreacijski centar, i želimo da ljudima bude na dispoziciji. Ako imamo Bundek s jedne strane grada, a Jarun s druge, zašto ne bi i soblinečki bajeri bili jedno mjesto gdje ljudi mogu doći - napominje A. Dajmanović.

Ova akcija samo je uvertira u veliku akciju čišćenja koja se priprema za 23. travnja u Sesvetskom Kraljevcu. Istovremeno će se čistiti okoliš na 20 lokacija u cijeloj zemlji, a u njoj će sudjelovati lokalne zelene udruge.

– Akcija u Kraljevcu bit će doista velika stvar. Riječ je o gigantskoj količini otpada, ima materijala za desetke kamiona. Doći će i bageri, strojevi, pozvat ćemo sve da se uključe – kaže Dumančić.