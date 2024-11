Samobor okuplja žene poduzetnice, poslovne liderice i stručnjakinje: Dijelit će savjete za uspješan poslovni put

Žene poduzetnice, poslovne liderice i stručnjakinje okupit će se u Samoboru. Svim okupljenima podijelit će svoja iskustva i savjete za uspješan poslovni put, a sve to u Malom Tehnopolisu Samobor, pod pokroviteljstvom Grada i organizaciji udruge poslovnih žena Women in Adria, Poduzetničkog centra Samobor i Kluba poduzetnica Samobor. Konferencija povodom Svjetskog dana poduzetnica održat će se u petak, 22. studenoga, od 10 do 14 sati.

Sudionice će imati priliku poslušati inspirativne govore stručnjakinja iz različitih industrija, uključujući Almiru Harnaut, koja će u prezentaciji predstaviti prve korake prema redu i strukturi u poslovanju, te Nadicu Ružić i Renatu Kruhan, koje će kroz panel raspravu "30+ godina u poduzetništvu" podijeliti svoja iskustva o dugoročnom poslovanju. Također, Lana Šiljeg, mikro poduzetnica godine, govorit će o izazovima mikro poduzetništva, dok će Sussane Pauli pružiti savjete o tome kako postići ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Poseban naglasak bit će stavljen na izazove i prilike za žene liderice u javnom i privatnom sektoru, a panelistice će biti Jelena Vojvoda, Melanie Snelec, Gabrijela Košćica, Iva Bele i Nikolina Želežnjak. Moderator panela bit će Trpimir Vraneković. Događaju će prisustvovati i dr. sc. Petra Škrobot, gradonačelnica grada Samobora, koja će pozdraviti sudionike i govoriti o važnosti podrške ženama u poduzetništvu. Konferencija je besplatna, a prijave se može na linku.