Putujući koncert rasplesao Gajnice, Črnomerec i Trešnjevku, a neki su i zapjevali

Dok su slušali stihove pjesme "Fly me to the moon" Franka Sinatre, Gajničani su na ulicama plesali, pljeskali, a neki su uz zvukove glazbe i zapjevali. Uživali su stanovnici zapada Zagreba u putujućem koncertu koju je za njih izveo sastav Filmmusicorkestar na krovu turističkog autobusa, popularnog double-deckera. Treće je to bilo izdanje koncerata koje svojim sugrađanima poklanja Turistička zajednica grada Zagreba.

17.05.2020., Zagreb, Gajnice

Koncert je startao u 17.30 u Gajnicama, a prošao je i Črnomercem i Trešnjevkom. A osim Sinatrinog poznatog šlagera, Filmmusicorkestar izveo je set najljepših i svevremenskih zagrebačkih melodija iz kultnih domaćih filmova poput Tko pjeva zlo ne misli, Samo jednom se ljubi, Kaži zašto me ostavi kao i velike hitove Gabi Novak i Arsena Dedića. Koncer su mogli pogledati i oni koji ne žive na zapadu grada, jer je sve bilo streamano uživo ne Fejs stranici Turističke zajednice.