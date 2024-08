Pukla vodovodna cijev u Novom Zagrebu: 'Primijetio sam da nešto nije u redu kad sam išao prati zube'

Neugodno iznenađenje rano jutros za stanovnike Novog Zagreba. Kombolova ulica u Utrinama je pod vodom, javljaju nam čitatelji. Kako doznajemo s terena noćas je došlo do puknuća vodovodne cijevi u tom naselju. Stanovnici Sopota u grupama na Facebooku jutros javljaju kako u kvartu nema hladne vode.

- Primijetio sam jutros da nešto nije u redu. Kada sam prao zube primijetio sam da je pritisak vode vrlo slab - kaže nam pak čitatelj iz naselja Dugave. "Kvar je, ali trebalo bi se stabilizirati brzo" rekli su nam na dežurnom broju zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje.

Inače, ovakve situacije nisu rijetkost i dnevno se događaju i više puta i to na više mjesta. Razlog je dotrajala infrastruktura i cijevi koje su stare preko 50, a na mjestima i preko 100 godina. Procjenjuje se da na puknućima i curenju cijevi Zagreb godišnje gubi 50 posto vode iz sustava.

Drugim riječima, dok natočite jednu čašu prolili ste još jednu. Gradska uprava stoga najavljuje investiranje 323 milijuna eura u vodovod i odvodnju kako bi do 2029. ovi problemi bili svedeni na minimum. No najveći projekt u povijesti metropole, projekt Zagreb, naišao je na prepreke u financiranju u samom startu, no gradonačelnik uvjerava da se investicije nastavljaju te da neće odustati.