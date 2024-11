Prvi red do mora, savršena za hostel ili apartmane: Zagrebački holding prodaje ovu raskošnu zgradu za vrtoglavu cijenu

Od ulaza u zgradu do mora dovoljno prijeći nekoliko desetaka koraka, a s drugog kata puca predivan pogled na otoke Babac, Mali Dužac te Pašman. Pošta, mjenjačnica, turistički ured i zgrada općine su desetak metara dalje, preko ceste nalazi se i pristajalište za brodove, a tu je i restoran. U Lokacija je, ukratko, savršena za hostel, apartmane ili ugostiteljski objekt, a oni koji u 'džepu imaju oko 650.000 eura, uskoro mogu postati i vlasnici raskošne zgrade na Obali kralja Tomislava u centru Svetog Filipa i Jakova, na pet minuta vožnje od Biograda.

Prodaje ju Zagrebački holding, kojem je nekoć služila kao odmaralište za radnike, i to putem javnog natječaja koji traje do 19. studenog. Zgrada je u zakupu bila od 2017. do 2022. godine te je služila za turizam, no od tada zjapi prazna. Kako napominju u komunalnom divu, objekt je zaštićen kao kulturno dobro, no oni koji ju žele kupiti morat će ipak stati u red. Pravo prvokupa, naime, imaju država ili jedinice lokalne samouprave poput grada ili općine. Najniža cijena koja se može ponuditi za nekretninu površine 400 kvadrata je 634.000 eura bez PDV-a, a jamčevina iznosi 10 posto, odnosno 63.400 eura.

Foto: Google Maps/Screenshot

Ova je zgrada jedna od 12 nekretnina koje Holding prodaje, a druga najskuplja na popisu nalazi se u Zagrebu. Poslovni prostor od 272 kvadrata u Rujanskoj 13 na Jarunu također se može kupiti, a najniža je cijena 571.000 eura, dok je jamčevina također 10 posto. Na prodaju je i garaža od 24 kvadrata u Ulici Ive Paraća u Sesvetama za koju treba izdvojiti najmanje 20.040 eura te tri garažna mjesto u Ulici Ivana Brkanovića u istoj četvrti.

Svaka od njih košta najmanje 12.600 eura. Holding prodaje i nekoliko zemljišta, od kojih je najveće ono u naselju Oborovo kod Rugvice. Površine je nešto manje od 21.000 kvadrata, a početna cijena je 160.000 eura bez PDV-a, uz jamčevinu od 10 posto. Nekretnine se prodaju, ističu u Holdingu, po principu "viđeno-kupljeno", a od ponuditelja se očekuju da sami istraže zemljišnoknjižno i katastarsko stanje i potencijalne rizike oko one koja ih zanima. Dostavom ponude također jamče, dodaje se, da se odriču ikakvog potraživanja ili snižavanja kupoprodajne cijene.