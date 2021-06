Prošlo je mjesec dana, ali Tomaševića još nema u omiljenoj emisiji: Zagrepčani se pitaju što se događa

Što se dogodilo, je li sve u redu? Viđamo ga kako ide po sastancima, očito nije bolestan... Pa zašto ga onda nema, da ga nije možda strah? Ovako, vjerojatno, posljednjih nekoliko tjedana razmišljaju Zagrepčani, navikli svake srijede točno u 10.30 upaliti Radio Sljeme i slušati svog pokojnog gradonačelnika kako, koristeći samo svoj glas i radijske frekvencije, rješava njihove probleme putem emisije "Zagrebi po Zagrebu". Došao je, naime, na vlast novi gradonačelnik, a odkad je njega, radijskim valovima u tom terminu sada su se mogli čuti samo zvukovi glazbe. Pitaju se zato Zagrepčani - znači li to da je novi gradonačelnik legendarnu emisiju "umirovio"?

A nema te kiše ili snijega, prisjećaju se pak stanovnici, nije bilo tog sastanka, ma baš ništa nije bilo što bi pokojnog gradonačelnika Milana Bandića spriječilo da se svake srijede, točno u 10.30 sati pojavi u reportažnim kolima Radio Sljemena. Rijetki su to bili trenutci kad se prvi čovjek grada morao zbog izostanka ispričati voditelju emisije Ivanu Hlupiću a u tih pola sata, koliko je gostovao u emisiji "Zagrebi po Zagrebu" svatko tko je htio mogao je podignuti slušalicu i svom gradonačelniku u uši reći baš sve što je htio. A bilo je tu svega: i pohvala zahvalnih kumica za to što je došao i konačno asfaltirao njihovu ulicu, no nemali broj puta zvali su i ljutiti Zagrepčani, kojima je smetalo zašto još uvijek smeće stoji pred njihovim dvorištem ili, pak, zašto se led nije počistio ispred njihovih prilaza. I svi su tu emisiju pozorno slušali, a posebno nadležne komunalne službe koje bi nesretnom stanovniku na kućni prag nerijetko došli pomoći i prije nego bi emisija završila. Pale su tu i neke teške riječi, svi se sjećaju, no ipak je to bila omiljena emisija, a na ono što nije mogao reagirati odmah, Bandić je uglavnom odgovarao spremno: ostavite broj u režiji i netko će već sutra to doći riješiti.

Nakon smrti gradonačelnika, tu tjednu tradiciju nastavila je i njegova zamjenica Jelena Pavičić Vukićević, no otkako je tu dužnost preuzeo Tomislav Tomašević, jedino što se etereom Radio Sljemena u to doba moglo čuti jesu evergreen hitovi i zagrebački šlageri. Unatoč obećanjima da će sa gostovanjima po tradiciji nastaviti, njegov se glas radijskim valovima najzagrebačkijeg radija u tom polusatnom terminu još uvijek nije čuo. No, smiruju nas na najzagrebačkijem radiju, sve je u redu, novi gradonačelnik će nastaviti tradiciju starog, samo što je, eto, do sad bio previše zauzet da bi odvojio tih pola sata za novinare. Prvo je zamolio, kažu na Radio Sljemenu, da ne ide u eter odmah prve srijede nakon što je izabran, a onda je odgodio i sljedeći put, i onaj tamo, i onaj tamo...

- Nakon što je izabran za gradonačelnika, zamolio je da prva emisija ne ide odmah prve srijede, što smo s razumijevanjem prihvatili. Nakon toga odgađao je dolazak i sljedećih srijeda zbog, kako nam je rečeno iz njega Ureda za odnose s javnošću, neodgodivih obveza. Nadamo se dolasku gospodina Tomaševića u emisiju "Zagrebi po Zagrebu" ove, kao i svake druge srijede – kaže nam urednica Radio Sljemena Tanja Baran, dodavši kako je i Tomašević potvrdio da će, poput svog prethodnika, sudjelovati u emisiji "Zagrebi po Zagrebu".

Emisija se, kaže dalje, u ovom formatu realizirala desetak godina, no Radio Sljeme i prije je emitiralo sličnu emisiju pod nazivom "100 na sat s gradonačelnikom".

- Sličnih emisija bilo je na Radio Sljemenu i u ranijim vremenima, s prethodnicima gospodina Bandića. U svim tim formatima željelo se omogućiti slušateljima da osobno komuniciraju s gradonačelnikom vezano uz komunalnu problematiku i bolju kvalitetu života u gradu Zagrebu – objašnjava Baran.

Zašto gradonačelnik Tomašević još uvijek nije stigao odvojiti pola sata u tjednu da posjeti reportažna kola Radio Sljemena upitali smo i Grad Zagreb no iz njihove Službe za informiranje, vjerojatno također zbog prevelike zauzetosti, nismo uspjeli dobiti odgovor.