Prometni kolaps radi nestanka struje: Nastala velika kolona, tramvaji prometuju skraćenim rutama

Zbog nestanka struje na području Dubrave, linije 4, 7, 11 i 12 prometuju skraćeno do Parka Maksimir, priopćio je Zagrebački holding. Velika kolona je na Savskoj u smjeru juga, a počinje kod Hrvatskog narodnog kazališta.

Naime, putnike na relaciji Dubec - Maksimir prevoze autobusi, a autobusna linija linija 212 trenutno ne prometuje zbog prometne nesreće drugih sudionika na raskrižju Trakošćanske i Varaždinske ulice.

Ovo je drugi kaos u prometu danas. Podsjetimo, oko 13:25 sati je došlo do obustave tramvajskog prometa u užem centru grada također radi nestanka struje, javio je ZET. Promet je normaliziran oko 14:05 sati, a tramvaji su prometovali prohodnim koridorima; od Dupca do Kvaternikovog trga te od Arene Zagreb do Zapruđa.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTOGALERIJA Veliki p(r)opust? ZET kupio odlične rabljene autobuse iz Beča, ali su zaboravili jednu vrlo važnu stvar