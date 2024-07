Poznat uzrok požara u zagrebačkom restoranu: 'Ostali smo bez omiljenog mjesta za nedjeljni ručak'

Vatrena stihija progutala je jedan od najpopularnijih zagrebačkih restorana. Požar je jučer u ranojutarnjim satima buknuo u ugostiteljskom objektu Apetit, a iako su vatrogasci uspjeli spriječiti širenje vatre, restoran je u potpunosti izgorio. Na intervenciju u Jurjevsku ulicu na zagrebačkom Gornjem gradu izašlo je osam vatrogasnih vozila koji su gasili oko 250 metra četvornih opožarenog objekta. Požar je trajao neko vrijeme prije nego što su vatrogasci uopće dobili dojavu, a mogao se vidjeti i iz drugih zagrebačkih kvartova.

Policijska uprava zagrebačka priopćila je kako je nakon očevida utvrđeno je da je "požar najvjerojatnije izbio uslijed tehničkog kvara na unutarnjoj jedinici klima uređaja". Ova situacija uzbudila je stanovnike. – Nisam ništa čula, ali me suprug probudio. Bilo je puno dima pa samo zatvorili prozore, sve me to jako uzrujalo pa više nisam ni spavala. Velika šteta što se sve ovo dogodilo, ostali smo bez omiljene lokacije za nedjeljni ručak – kazala nam je Marica.

Inače, riječ je o jednom od najpoznatijih hrvatskih restorana. Bistro Apetit by Marin Rendić dobio je priznanje Gault&Millau kao najbolji restoran u Zagrebu. Vlasnik Marin Rendić nije želio komentirati cijelu situaciju.