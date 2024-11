Pokrenuli besplatne tečajeve za strance: 'Malo se mučimo s gramatikom, ali tečaj hrvatskog olakšava nam život'

Svakodnevne aktivnosti kao što su odlazak u trgovinu ili vožnja tramvajem, ali i gledanje televizije te "surfanje" domaćim portalima, brojnim strancima koji žive i rade u Hrvatskoj otežava nepoznavanje jezika. Doseljava ih se sve više, zaposleni su kao taksisti, dostavljači hrane, radnici u tvornicama, prodavači... a u većini slučajeva Zagrepčani se s njima sporazumijevaju "i rukama i nogama" jer se nerijetki muče i s engleskim. Mnogi stoga smatraju kako bi im poznavanje osnova hrvatskog jezika uvelike olakšalo i integraciju, a upravo s tim ciljem Mjesni odbor Špansko sjever nedavno je pokrenuo besplatne tečajeve.

Važna uloga u integraciji

– Primijetili smo da u kvartu živi puno stranaca, a iako su neki ovdje već godinama, još nisu pronašli neko društvo s kojim bi provodili slobodno vrijeme. Zaključili smo da veliku ulogu u tome igra jezik i tako došli na ideju o tečaju u sklopu projekta "Welcome to Špansko". U početku smo planirali samo jednu grupu, no kad smo to počeli oglašavati, javilo nam se stotinjak ljudi, što nas je oduševilo – govori Krešimir Čukman, predsjednik MO-a.

Mnogi, dodaje, imaju želju, no kako i gdje učiti hrvatski jezik, informacije su do kojih teško dolaze, stoga su pokrenuli i WhatsApp grupu u kojoj su sudionike ispitivali i s kojim se problemima najčešće susreću. Svojevrstan probni rok pak dali su si do kraja godine, a bude li zainteresiranih, iduće planiraju održati i 120 sati tečaja koji će se financirati sredstvima MO-a.

Nastava u prostorima na Trgu Ivana Kukuljevića održava se u dvije skupine, koje imaju dvadesetak polaznika. Jedna je na rasporedu nedjeljom od 18 do 21 sat, a u njoj polaznike podučava Mirjana Gašperov, profesorica koju je šira javnost imala prilike upoznati u projektu Lekcije hrvatskog jezika za ukrajinske izbjeglice u organizaciji Favbet Foundationa. Druga se skupina sastaje utorkom i četvrtkom od 18 do 19.30 sati, a u njoj, među ostalima, uz pomoć profesorice Tatjane Jukić osnove jezika svladavaju Alejandro iz Španjolske, Olga i Mikola iz Ukrajine, Vanessa iz Kostarike te Nilby iz Indije.

– Satovi su odlični, kao i profesorica, njezin mi se pristup jako sviđa. Sve bolje razumijem jezik, a malo se mučim s gramatikom jer je dosta teška. Ali ide korak po korak – kaže Nilby, koja u Hrvatskoj živi već dvije godine. Alejandro se pak iz Valencije u Špansko doselio prije godinu dana, ovdje se zaljubio i oženio, a iako se ne snalazi baš najbolje ni s engleskim, učenje mu, ističe, olakšavaju kolege jer si od početka pomažu i međusobno. Odradio je tek treći sat tečaja, a osnovama jezika već dobro barata, što je dokazao kad nas je na hrvatskome pozdravio i pitao kako smo.

Da će im tečaj olakšati svakodnevicu, nadaju se i Kurt Caballero i njegova supruga Jhenyfer Llarena, koji su se u potrazi za poslom doselili s Filipina. – Pokušavala sam čitati komentare na društvenim mrežama, ali jako je teško i konstantno prevođenje na drugi jezik je komplicirano. Suprug mi je dao zadatak da pronađem gdje možemo naučiti hrvatski i najprije smo pokušali s online tečajevima, ali znatno je lakše učiti uživo. Stoga nas je ovaj projekt oduševio i preporučili bismo ga svima. Profesorica je odlična i puno nam pomaže, a upoznali smo i nove prijatelje, različitih kultura i s raznih krajeva svijeta – kaže Jhenyfer.

Ako zapne, međusobno si uskoče

Polaznici su prva dva termina, objašnjava Tatjana Jukić, svladavali abecedu i osnovno predstavljanje kod upoznavanja, nakon čega je došao red da nauče i brojeve te obiteljsko stablo, odnosno rodbinske odnose, sve uz puno slikovnih materijala kako bi se edukacija maksimalno olakšala. – Slike im puno pomažu jer dosta njih ne zna ni engleski, ali kad god nekome nešto zapne, netko i uskoči. Međusobno pomaganje također igra veliku ulogu u učenju, a i lijepo je to vidjeti. Voljela bih da svi polaznici svladaju barem osnovnu komunikaciju jer će ih tako društvo lakše prihvatiti, a i njima će biti jednostavnije kad budu odlazili u trgovinu, banku, koristili javni prijevoz i slično – zaključuje.