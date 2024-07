Podijeljeni certifikati polaznicima poslovnog kampa za mlade: 'Svi oni skrivaju u sebi iskru pozitivne ambicije'

U prostorijama RIT Croatia održala se svečanost dodjele certifikata polaznicima četvrte generacije Youth Business Campa Adria Zagreb. Od 2021. godine, uključujući i ovu generaciju ukupno je 51 polaznika imalo priliku saznati ključne informacije o poduzetništvu. Kroz 65 sati predavanja, cjelodnevni stručni izlet koji je uključivao posjete Europskom parlamentu-Ured u Zagrebu, glavnom uredu Hrvatske pošte, Udruzi Hrvatski radijski forum te ZICER- Zagrebačkom inovacijskom centru, uz mentorski program, polaznici su mogli čuti 26 različitih poslovnih tema koje su im dale smjerokaz za mogućnost otvaranja vlastitog poslovanja ili odabira studijskog programa.

Ovogodišnji polaznici pohađaju sljedeće srednje škole: American Academy iz Zagreba, Hotelijersko-turističku školu, 2.Ekonomsku školu, 10. Gimnaziju. Kao i prethodnih godina tako i ove, predavači su renomirani praktičari, pojedinci koji dolaze iz različitih sektora i kompanija poput: Europske banke za obnovu i razvitak, Ernst and Young, L'Oreal Adria, Hrvatskog telekoma, Privredne Banke Zagreb, Poliklinike Terme Selce, CME Adria te odvjetničkih društava: Mamić Perić Reberski Rimac te Zajednički odvjetnički ured dr. sc. Sandra Marković, Sidonija Grbavac & dr. sc. Dino Gliha, ali i sa Sveučilišta Vern, Sveučilišta Algebra, Veleučilišta Edward Bernays, ali i RIT Croatia koji pruža programskotehničku potporu, od samih početaka.

Specijalni gost ove godine bio je Davor Bruketa, kreativni direktor i suosnivač agencije Bruketa&Žinić&Grey. Usvojena znanja polaznici su primijenili na razvoju plana vlastitog projekta koji su prezentirali zadnjeg dana održavanja kampa komisiji. Kao potvrda sudjelovanja, a u sklopu programa: ''Share the Knowledge Share the experience'', polaznicima je uručen certifikat World Innovation and Change Management Instituta, a program je od prošle godine podržan i od strane Global Entrepreneurship Network iz Washingtona.

'Zahvaljujući sponzorima, osigurali smo polaznicima u cijelosti stipendije. Siguran sam da će među svim našim polaznicima uskoro na tržištu biti novi poduzetnici koji će kreirati svoje poduzetničke priče. Svi oni skrivaju u sebi iskru pozitivne ambicije čim su se odlučili doći i investirati svoje vrijeme za nova znanja. Žalosti me što se nedovoljno govori o poduzetništvu mladima, a krilatica: ''Na mladima svijet ostaje'', trebala bi započeti učenjem o poslovanju i poslovnim vještinama.'', istaknuo je osnivač i direktor Youth Business Camp Adria Zagreb, Danijel Koletić koji zajedno s Tinom Mažuran, koordinatoricom kampa donosi timski ovaj projekt u Zagreb i Hrvatsku.