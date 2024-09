Plavi grad upozorava: 'Neodgovorno pražnjenje septičkih jama prijeti zdravlju građana'

Stranka Plavi grad održala je konferenciju za medije na poziv građana Jaruna kako bi im pomogla u rješavanju problema s gradskim komunalnim službama, konkretno u vezi s pražnjenjem septičkih jama. U priopćenju su istaknuli da je Gradska uprava u proljeće ove godine odlučila da pražnjenje septičkih jama preuzme zagrebački ViO, no u praksi ViO rijetko odgovara na pozive građana. Posljedice ovog problema eskalirale su u Lučkom gdje su se septičke jame prelile, a slična situacija prijeti i Jarunu. Iz Plavog grada ističu da su građani zabrinuti za svoje zdravlje zbog mogućih epidemioloških rizika.

– Septičke jame smrde. Ideja je odlična ali mi imamo veliki problem, jame se pune, nema kupanja, WC se koristi ograničeno i to je čisti užas u 21. stoljeću. Ja sam po noći u brizi hoću li prati rublje i koliko ću vode bacati na cestu. Nalazimo se sedam kilometara od Trga Bana Josipa Jelačića, a živimo u 19. stoljeću. Prije smo nazvali čovjeka, on je došao i problem je bio riješen. sada to uopće ne funkcionira i mi smo u velikoj brizi i stresu – rekla je Vesna Šego, a Milan Komljenović je dodao da je Holding čekao dva mjeseca da mu isprazni jamu, više nije mogao čekati pa je naručio privatnika.

– Platio sam 70 eura, sad sam opet zvao Holding, tko zna koliko ću opet čekati. Meni treba pražnjenje svakih mjesec i pol. Ja sam u mirovini pa vi izračunajte što to znači za moj budžet – rekao je.

Predsjednik stranke Ivica Lovrić kritizirao je neadekvatnu pripremu Gradske uprave i ViO-a te pozvao gradonačelnika Tomaševića da riješi situaciju i počne ozbiljno raditi na ovom i drugim problemima. Lovrić je posebno naglasio da su građani prisiljeni štedjeti vodu zbog sporog pražnjenja septičkih jama, što narušava kvalitetu njihovog života.

Dodatno, Lovrić se osvrnuo na aktualni problem opskrbe plinom, ističući da Tomašević pokušava prebaciti odgovornost na građane te da je nužno veća transparentnost u vezi s uvjetima nabave plina i cijenama koje Gradska Plinara Zagreb nudi.

– Građani imaju kratak rok za izbor opskrbljivača, što je nešto čime se u 162 godine nikad nisu bavili već su mirno, sigurno i bez drame kupovali plin od Gradske Plinare Zagreb. Tomašević ih je doveo u situaciju da moraju sami birati, odlučiti i vjerovati njemu koji ih je već toliko puta prevario kada je u pitanju plin – rekao je.