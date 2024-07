Planirate li otpad odvesti na reciklažno dvorište? Pripazite, od sutra rade po ljetnom radnom vremenu, evo detalja

Kako javljaju iz Zagrebačkog holdinga, reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta u metropoli privremeno mijenjaju radno vrijeme. Tijekom ljeta oni će raditi po ljetnom radnom vremenu, i to u periodu od sutra, 20. srpnja, do 31. kolovoza.

Tako će reciklažna dvorišta od ponedjeljka do petka biti otvorena od 6.30 sati do 20 sati. S druge strane, radno vrijeme subotom bit će od 6.30 sati do 14 sati, a nedjeljom i blagdanom neće poslovati.

Korisnicima iz kategorije kućanstvo, dodaju iz Holdinga, na raspolaganju je 21 reciklažno dvorište u Zagrebu, a korištenje je uključeno u cijenu javne usluge. Informacije o vrsti otpada koji se može odložiti te lokacijama reciklažnih dvorišta dostupne su na internetskim stranicama Čistoće.

VEZANI ČLANCI: