Ove nedjelje održava se 25. izdanje humanitarne trke u čast kanadskog heroja, a na Jarun dolazi jedan poseban gost

– Bez obzira na udaljenost, prepreke i izazove, putovanje ka cilju uvijek je popločeno ustrajnošću– inspiracija je to ovogodišnjeg izdanja najpoznatije svjetske humanitarne trke Terry Fox Run koja se vraća u Hrvatsku po jubilarni 25. put, kako bismo zajedno napravili još jedan korak ka ostvarenju cilja – svijetu bez raka. Zagrebačko izdanje vjerno odražava viziju Kanađanina Terrya Foxa i njegovog Maratona nade, kojeg je započeo davne 1980. godine trčeći kroz Kanadu na umjetnoj nozi kako bi prikupio novac za istraživanje raka. Danas, 44 godine kasnije, to je najveća jednodnevna akcija prikupljanja sredstava za borbu protiv raka diljem svijeta, a Hrvatska je značajan dio ove priče o nadi i ustrajnosti. Novo izdanje trke Terry Fox Run održat će se ove nedjelje na Jarunu, a obilježit će ga dolazak Terryjevog brata, Freda Foxa.

“Terry Fox bio je pravi kanadski heroj, koji je uspio nadahnuti i pokrenuti svijet. Započevši u Newfoundlandu, na kanadskoj istočnoj obali, krenuo je na Maraton nade kroz Kanadu kako bi prikupio novac za istraživanje raka. Ukupno je pretrčao 5.373 km u 143 dana što je više od udaljenosti od njegovog polazišta u Kanadi do Zagreba! Sretna sam što je zagrebačko izdanje trke Terry Fox, koje ove godine obilježava svoju 25. obljetnicu, zaista postalo hrvatsko-kanadska tradicija. Čast nam je ugostiti Terryjevog brata Freda, koji će imati priliku osobno podijeliti Terryjevu nevjerojatnu priču i ostavštinu s hrvatskom javnošću”, izjavila je Nj. E. Jessica Blitt, veleposlanica Kanade u Republici Hrvatskoj.

„No matter what“ – „Bez obzira na sve“, slogan je ovogodišnjeg izdanja trke inspiriran nepresušnom Terryjevom motivacijom i vjerom u ostvarenje cilja koji se prenosi generacijama ljudi diljem svijeta. I ove će se godine zagrebačka trka održati na Jarunu i to ispred košarkaškog terena koji se nalazi uz malo jezero, gdje će svi sudionici još jednom poslati svijetu jasnu poruku Terryjeve ostavštine - „Ne odustajem, bez obzira na sve“. Ove godine trku će na poseban način obilježiti dolazak Terryjevog brata, Freda Foxa, čiji put od Kanade do Hrvatske simbolizira nastavak hrabre misije koja prelazi oceane i spaja ljude širom svijeta u zajedničkoj borbi protiv raka. Podsjetnik je to na snagu jednog čovjeka, ali i na moć zajedništva koje nastavlja Terryjev san – da svaki korak vodi prema boljoj budućnosti u kojoj će postojati lijek za sve oboljele od ove opake bolesti.

„Slogan ovogodišnje trke, za jubilarno izdanje naše humanitarne akcije, savršeno oslikava snagu i odlučnost koja nas vodi u ovom projektu iz godine u godinu, a upravo je to Terryjeva najvrjednija ostavština. U ovih 25 godina naučili smo što znači ne odustati bez obzira na sve prepreke i izazove. Predanost svih volontera, donatora, organizatora, partnera, i sudionika, kontinuirani je izvor inspiracije i dokaz da kada zajedno stremimo istom cilju granice ne postoje. Terry je svojom hrabrošću i nepokolebljivom vjerom dao smisao ovoj trci, a mi smo ti koji nastavljamo trčati, rolati i hodati njegovim stopama. Vjerujemo da će ovogodišnje izdanje biti najveće do sada te pozivamo sve građane, velike i male, da nam se pridruže na Jarunu“, izjavila je Illeana Cesarec, članica Uprave tvrtke MPG.

Zaklada Terry Fox Run do danas je prikupila više od 850 milijuna dolara za istraživanje raka na svjetskoj razini, a Hrvatska u tome ima značajnu ulogu ostvarenu kroz gotovo milijun eura doniranih za istraživanja te borbu protiv raka. Prošlogodišnja donacija otišla je na adresu Zavoda za dječju onkologiju i hematologiju „Dr. Mladen Ćepulić“, kako bi uistinu pomogla onim najmlađima i najranjivijima – djeci. Intenzivno liječenje dijagnoze malignog tumora u dječjoj dobi sve je uspješnije, ali za posljedicu ima veći broj komplikacija što zahtjeva kontinuirano praćenje i nakon završenog onkološkog liječenja. Nadzor organskih sustava izliječenih, pravovremene intervencije i uključivanje u rehabilitacijske postupke pružaju veću šansu djetetu i mladom odraslom za aktivno i potpuno uključivanje u život. Upravo će zbog toga i ovogodišnja donacija biti ponovo usmjerena prema Zavodu.

„Razinu civiliziranosti jedne nacije trebamo mjeriti razinom skrbi prema našoj djeci, posebice onoj koja boluje od malignih bolesti. Zato nije slučajno da ova donacija ide Klaićevoj bolnici, referentnom centru za liječenje djece u Hrvatskoj. Terry Fox Run postala je jedna od najboljih i najprepoznatljivijih akcija u borbi protiv malignih bolesti kojom ne samo da se prikupljaju značajne donacije, već je to i jedan od važnijih kanala za podizanje svijesti o borbi protiv zloćudnih bolesti djece koja su u potrebi intenzivnog nadzora nakon završenog onkološkog tretmana. Hrvatska liga za borbu protiv raka tradicionalno sudjeluje i time doprinosi razvoju pedijatrijske onkologije u Hrvatskoj”, izjavila je Neda Ferenčić Vrban, dr.med., glavna tajnica Hrvatske lige protiv raka.

Hrvatsko izdanje trke Terry Fox Run održava se u organizaciji agencije MPG, Hrvatske Lige protiv Raka i Veleposlanstva Kanade, u suorganizaciji s Gradom Zagrebom, u suradnji s hotelom Esplanade Zagreb i agencijom XOXO, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Gradonačelnika Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“.