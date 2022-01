Organiziraju radionice krasopisa i quillinga za učenike u Muzeju grada Zagreba

Više od 90.000 jedinica građe u 12 zbirki čuva Hrvatski školski muzej (HŠM), koji je lani proslavio 120. rođendan. I to izložbom “Biseri Školskog muzeja”, kojom su predstavljeni dijelovi iz fundusa koji su inače zatvoreni.

Postav gostuje u Muzeju grada Zagreba do 13. veljače, a usto ondje HŠM organizira radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Jedna je posvećena krasopisu i na njoj se može naučiti kako pisati perom i tintom, a druga “Čaroliji quillinga”, odnosno tehnici savijanja papira koja datira iz 19. stoljeća. Održavaju se od 1. do 10. veljače utorkom i četvrtkom od 10 do 11.30 sati, a dolazak treba najaviti.