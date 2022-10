Ogorčeni stanari zgrade u Zagrebu: Dvije godine otplaćujemo lift koji se nije ni počeo ugrađivati

Čekaju to godinama, kako se čini, uzalud. Stanari u zgradi u Studentskom gradu, na adresi Zvonimira Ljevakovića 15, mahom su umirovljenici kojima se na više katove teško penjati bez lifta. Zbog toga su podigli kredit da ugrade dizalo, no nikako da ga dobiju.

Obilazila ih i policija

– Svaki mjesec kroz pričuvu plaćamo 123 kune za lift. Nedavno nam je stigla 29. rata. Otplaćujemo, dakle, već dvije godine, a počeli su tek predradovi pa su odmah stali – govori predstavnik stanara Juro Jambrešić, koji u Studentskom gradu sa suprugom Marijom živi od osamdesetih godina i isprva im to što ulaz nema dizalo nije predstavljalo veliki problem. Danas su umirovljenici pa im uspon strmim stepenicama do trećeg kata sve teže pada.

– Od 24 stana, 71 posto njih plaća kredit za lift, a ugradnju blokira jedan čovjek – ogorčen je umirovljenički par. Pokazuju nam i dokumentaciju iz koje je vidljivo da su predradovi na postavljanju lifta započeli u veljači 2020. U prizemlju je uklonjen dio podesta, a na svakoj su etaži postavljeni podupirači kako se u zgradi ne bi narušila statika te su počeli pripremni radovi za električne instalacije. No nepunih mjesec dana poslije, dodaju Jambrešići, jedan od stanara iz prizemlja povukao je svoj potpis sa suglasnosti o gradnji te slučaj prijavio Državnom inspektoratu jer se, stoji u dokumentaciji, uvođenju radova pristupilo protuzakonito, bez akta kojim se odobrava gradnja i bilo kakve projektne dokumentacije. Radovi su, govore Jambrešići, bili zaustavljeni do listopada 2020., kada je s Gradskim stambeno-komunalnim gospodarstvom (GSKG) potpisan ugovor o zajmu te je izdana dozvola da opet mogu početi. No susjed je potom Državni inspektorat prijavio Upravnom sudu, navodeći kako za projekt dizala nije izdano valjano rješenje te nije dostavljen suvlasnicima. Upravni je sud presudio u njegovu korist.

Do susjeda iz prizemlja, usprkos telefonskim pozivima, nismo uspjeli doći, ali iz dokumentacije koju posjedujemo, ali i onoga što govore Jambrešići, vidljivo je kako su mu, osim nevaljane dokumentacije, sporne i prevelike dimenzije lifta, a mori ga i bojazan da bi se mogla narušiti statika zgrade. Nakon njegovih pritužbi čitav je projekt znatno revidiran, kažu Jambrešići, no i dalje radove redovito prijavljuje Inspektoratu.

– Ne vidimo razlog zbog čega to čini. U novom projektu poziciju dizala odmaknuli smo 3,5 metara od njegovih ulaznih vrata, osigurali smo i požarni put, no on ga i dalje stopira, iako će se porušeni dio sanirati i, kada lift bude sagrađen, sve vratiti u prvobitno stanje – ističe Juro Jambrešić. Dodaje kako je slična situacija zbog protivljenja jednog stanara nastala i u ulazu na broju 13, ali nakon što je projekt prošao istu reviziju kao i njihov, dao je suglasnost pa odnedavno imaju dizalo kakvom se i oni nadaju.

Što se točno događa s dizalom zgrade u Ljevakovićevoj 15, upitali smo i upravitelja zgrade GSKG. Ondje su nam kazali da su s predstavnikom zgrade i suvlasnicima u konstantnoj koordinaciji te poduzimaju sve da bi riješili problem.

– Radovi su organizirani na temelju projekta gradnje, zakonske regulative te pravno valjane suglasnosti suvlasnika, no izvođenje je u znatnoj mjeri otežano zbog protivljenja jednog od suvlasnika. U više navrata izvršeni su i policijski očevidi zbog ometanja započetih radova, sigurnosti radnika te prouzročene štete – odgovaraju iz GSKG-a. Dodaju da su na toj adresi "narušeni međuljudski odnosi, na što upravitelj ne može utjecati".

– Pravna služba upravitelja dosad je predlagala više rješenja koja nisu prihvaćena. Trenutačno se radovi ugradnje dizala izvode na susjednom ulazu, odnosno u fazi su preuzimanja. Stalnom koordinacijom s izvoditeljem i predstavnikom suvlasnika vjerujemo da će se postići dogovor za završetak započetih radova i u spornom ulazu – poručuju iz GSKG-a. Izostane li dogovor, dodaju, suvlasnici mogu pokrenuti sudski postupak ili iskoristiti ostale mogućnosti u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Moguć i raskid ugovora

– Ako izvođač smatra da nastavak radova nije siguran, ima mogućnost raskinuti ugovor i potraživati od zgrade naknadu dosad nastalih troškova – upozoravaju također. Ističu da se kredit koji su suvlasnici podigli za dizalo otplaćuje u skladu s njihovom usvojenom odlukom i sklopljenim ugovorom s bankom. – A ako se radovi ne realiziraju, suvlasnici mogu bez naknade zatvoriti kredit te donijeti odluku o smanjenju pričuve – zaključuju u GSKG-u.

