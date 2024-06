Odvažni rekreativci: Pedaliraju od Zagreba do Berlina kako bi vatrene podržali s tribina

Redovito pedaliraju do Vukovara i Knina, prije šest godina zbog utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji prevalili su i rutu do Kalinjingrada, a karavana nazvana 12. igrač sutra kreće u novi pothvat. Neustrašiva ekipa koju čine 55-godišnji Renato Kozole te njegov četiri godine stariji brat Damir, 67-godišnji Predrag Markotić, 52-godišnji Ante Klukač te 41-godišnji Juraj Tadić ovog će se puta uhvatiti ukoštac s trasom dugom tisuću kilometara, a biciklirat će do Berlina.

– Plan nam je zaobići Alpe pa ćemo krenuti prema Varaždinu te preko Mađarske proći pokraj Beča i Praga, nakon kojih ćemo stići do Dresdena pa do Berlina. Nadamo se da ćemo do 14. lipnja stići do Brandenburških vrata, gdje nam je cilj – kaže Renato Kozole, koji i organizira avanturu. Namjeravaju, dodaje, svakodnevno prijeći 120 kilometara, prenoćišta će tražiti usput, a startaju sutra u osam sati od uspinjače u Tomićevoj.

Iako se nitko od njih aktivno ne bavi biciklizmom, vatreni navijači spremni su na sve kako bi 15. lipnja s tribina podržali našu reprezentaciju u ogledu protiv Španjolske u sklopu Europskog nogometnog prvenstva.

– Svi smo rekreativci, ali pripremali smo se, i to više psihički nego fizički. Znamo što nas čeka pa ćemo prvog dana rutu prevaliti na svježinu, drugog na iskustvo, a trećeg ćemo već biti daleko pa nećemo imati izbora nego nastaviti pedalirati – poručuje R. Kozole.