Održana komemoracija za Aleksandru i Mariju Zec koje su 1991. ubili pripadnici pričuvne postrojbe MUP-a.

Komemoracija za ubijenu Aleksandru i njezinu majka Mariju Zec održana je u subotu kod Adolfovca na Sljemenu, gdje su ih u noći sa 7. na 8. prosinca 1991. godine ubili pripadnici pričuvne postrojbe MUP-a. Potpredsjednica SDSS-a Anja Šimpraga istaknula je kako Srpsko narodno vijeće (SNV) sa svojim partnerima odaju priznanje svim žrtvama, a isto tako ne daju da izblijedi kultura sjećanja na stradale Srbe u proteklim ratovima.

Stradanje Aleksandre Zec, ustvrdila je, simbol je stradanja sve djece u ratu, a ujedno i podsjetnik na nestajanje građana srpske nacionalnosti tijekom noći, na likvidacije, miniranje kuća i uništavanje imovine. "Sjetimo se samo zadarske kristalne noći o kojoj u javnosti možemo jako malo čuti", rekla je i dodala kako je obitelj Aleksandre Zec simbol stradanja svih Srba na području Republike Hrvatske u gradovima u proteklom ratu.

Ivana Kekin iz stranke Možemo! ustvrdila je da su Mihajlo i Mariju Zec te njihovu 12-godišnju kći Aleksandru ubili pripadnici pričuvne postrojbe MUP-a koja se nazivala Merčepovim imenom i koji unatoč priznanju nisu odgovarali za taj zločin. Trebamo biti dobri susjedi neovisno o svim našim razlikama, rekla je i dodala kako su oni koji te razlike pretvaraju u razdore oni koji od tih razdora profitiraju.

Zamjenik zagrebačkoga gradonačelnika Luka Korlaet podsjetio je da je na poticaj Mladih za ljudska prava u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem, Antifašističkim vijećem i Documentom kao grad po četvrti put obilježavaju "jednu od najmučnijih epizoda suvremene zagrebačke povijesti". "Ovoj je upravo neobično važna kultura sjećanja pa nastojimo obilježiti sva mjesta koja nose breme zločina i nepravde", rekao je Korlaet.

Napomenuo je da su oni dovršili i otvorili spomenik žrtvama holokausta i žrtvama ustaškoga režima na Glavnom kolodvoru, zamijenili razneseni kameni blok s tekstom Jure Kaštelana i postavili ploču na mjesto pogroma na Dotrščini pa krenuli s uređivanjem tog mjesta kod Adolfovca. To je mjesto, naglasio je, zamišljeno kako memorijalni plato s nekoliko punktova zadržavanja koja evociraju mučnu noć.

"Ne ulazeći u motive počinitelja koji su bili ili nacionalistički ili trivijalno pljačkaški ili i jedno i drugo ostaje gorak okus u ustima o lakoći počinidbe zločina za koje nitko nije odgovarao", dodao je Korlaet.

Tena Banjeglav iz Documente smatra kako su počinitelji došli s ciljem da opljačkaju kuću obitelji Zec, no unatoč tomu, to je bio zločin iz mržnje vođen nacionalističkim motivima. "Ubijeni su iz nacionalističke mržnje počinitelja pod izgovorom da surađuju sa srpskom vojskom", rekla je Banjeglav i dodala kako je Aleksandra ubijena samo zato što je bila srpske nacionalnosti. U to vrijeme, ocijenila je, mnogo se ružnoga događalo u Hrvatskoj, a mediji su bili puni laži i propagande.