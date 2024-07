Prometna paraliza na istoku Zagreba: 'Kolona je kilometarska, ljudi moraju pješke do Dupca'

Radovi asfaltiranja na Zagrebačkoj cesti u Zagrebu prouzročili su pravu paralizu prometa na cijelom istočnom dijelu grada. Kako nam javlja čitateljica, stvorile su se kilometarske kolone od Sesveta sve do Dupca, a kako se promet prelijeva na sve druge obližnje prometnice, i one su postale blokirane. Svi istočni ulazi u Zagreb također su zagušeni, a velike su gužve i na istočnom dijelu zagrebačke obilaznice.

"U Sesvetama je ogromna gužva, sve stoji zbog ovih radova na Zagrebačkoj. Kolona je duga i nekoliko kilometara, a nama je vozač busa otvorio vrata da idemo pješke tako da sad ljudi šeću do Dupca", poručila je čitateljica koja nam je poslala i fotografije s terena. Radovi asfaltiranja, podsjetimo, trebali bi trajati cijeli ovaj mjesec.

Do ponedjeljka 29. srpnja do 04:00 sata bit će otežan promet, a za vrijeme radova promet će se odvijati suženim dijelom kolnika u smjeru istok-zapad i obrnuto, i to jednim prometnim trakom, a u nekim će smjerovima biti onemogućen. Zabranjeno će biti prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu kneza Branimira i obratno, kao i iz smjera Zagrebačke prema Brestovečkoj ulici u smjeru zapad-sjever i sjever-istok.

"Kako bi se izbjegla dodatna zagušenja, predlažemo sljedeće obilazne pravce: - iz smjera istok: Zagrebačka – Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Heinzelova – Ulica kneza Branimira i obratno, a iz smjera zapad: Dubrava – R. Škrnjuga – Ulica kneza Branimira – Aleja Javora – Platana – Čulinečka – Slavonska avenija – Ljudevita Posavskog – Zagrebačka", poručili su iz Grada.

HAK javlja da je gust i otežan promet na obilaznici te na A4. Na potonjoj je povećana gustoća prometa između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok, vozi se usporeno u koloni spojenoj s kolonom na zagrebačkoj obilaznici.