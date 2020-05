Remetinečki rotor na Dan grada i službeno otvoren

Iako već neko vrijeme normalno "šljaka", remetinečki rotor danas je, na Dan grada, i službeno otvoren. Na velikoj ceremoniji, kojoj su prisustvovali gradonačelnik Milan Bandić, izaslanik predsjednika Vlade ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Radi se, podsjetimo, o velikom i važnom infrastrukturnom projektu čija je ukupna vrijednost oko 331,6 milijuna kuna, od čega je s gotovo 273 milijuna kuna sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. S radovima se počelo u prosincu 2018. godine, a tada je obustavljen i tramvajski promet koji je onuda prolazio. Privremenim prometnicama vozilo se, u fazama, sve do siječnja, kad je promet za aute konačno ponovno uspostavljen. Radilo se do travnja i svibnja još na crtanju pješačkih i biciklističkih staza kao i na ulazu i izlazu rokora na Kajzericu i ostalih nekoliko završnih radova a tramvajski je promet konačno, nakon gotovo godinu i pol, preko rotora prvi put pušten 29. travnja.

Butković kaže da rotor nije jedini projekt gdje Grad Zagreb i Vlada RH surađuju. Istaknuo je da su obnovili tramvajsku infrastrukturu, nabavili nove autobuse.

- Oko 700 milijuna kuna u mandatu ove Vlade, zajedno s Gradom Zagrebom, samo kroz resor prometa, uloženo je u grad Zagreb, istaknuo je ministar dodavši da ga posebno veseli što se u suradnji s Gradom pripremaju novi projekti.

- To je nabava novih autobusa, nabava 60 niskopodnih tramvaja, realizacija velikog projekta spoja Sarajevske sa čvorom Jakuševec i onaj najveći i najbitniji projekt - a to je povezivanje sa Zračnom lukom brzom željeznicom. To su projekti od više milijardi kuna koje pripremamo za novo operativno razdoblje za financiranje EU upravo u gradu Zagrebu - istaknuo je Butković.