Nuncij Giorgo Lungia dao Zagrepčanima poseban blagoslov Pape Franje

Primorani smo biti na trgu ispred ranjene katedrale i na distanci jedni od drugih. Fizički smo udaljeni, ali duhovno ujedinjeni više nego ikad. Katedrala ce biti obnovljena, a mi se želimo posvetiti izgradnji Crkvi zive zajednice kršćana. Glavna je to poruka apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj mons. Giorgia Lingue na svetoj misi povodom svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata, koja se održava ispred zagrebačke katedrale. A nakon propovijedi, okupljeni vjernici od nuncija su dobili su i blagoslov Pape Franje.

Proslava bladana Gospe od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba, okupila je vjernike u velikom broju. Dan je ovo kazao je nuncij, kada su se vjernici okupili pred lik Gospe uslijed dvije kušnje - one koronavirusa i potresa koji je pogodio i Zagreb.

- Danas više nego ikad imamo razloga obratiti se Mariji kao vjerna i postojana djeca - kazao je mons. Lingua. No poruka koju su okupljeni svećenici, predvođeni kardinalom Josipom Bozanićem i okupljenim biskupima iz zagrebačke okolice, ona je nade i mira.

- Promatrajući velika oštećenja na katedrali i drugim crkvama koje bi inače bile ispunjene vjernicima zahvaljujemo Bogu što nas je poštedio ljudskih žrtava - riječi su kardinala Bozanića.

A na procesiji nakon mise, ipak su sudjelovali svi vjernici koji su to htjeli, ane samo 60 odabranih kako je to bilo prvotno planirano. Stotine su ljudi tako hodali u molitvi i pjesmi iza lika Majke Bozje po Bakačevoj ulici, pored Trga bana Jelačića sve i preko Radićeve do Kamenitih vrata. I to kako bi pred Marijin lik ostavili svoje svijeće i molitve.

