Novost u Zagrebu: Nakon 24 godine pročistač otpadnih voda prelazi gradskom poduzeću Vodoopskrba i odvodnja

Sukladno odluci Gradske skupštine Grada Zagreba iz siječnja ove godine, gradsko poduzeće "Vodoopskrba i odvodnja (ViO)" od sutra, 4. kolovoza, preuzima posjed i upravljanje Centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba, nakon što je on 24 godine bio pod upravljanjem privatnog koncesionara "Zagrebačke otpadne vode (ZOV)", javljaju iz Grada. Radi se o privatnoj koncesiji za koju je ugovor sklopljen još davne 2000. godine, a koja je prema ugovoru trebala trajati do prosinca 2028. godine.

"Odlučili smo Gradskoj skupštini predložiti raskid ugovora kako bi se bez prepreka na tom zemljištu uz postojeći pročistač mogao izgraditi Centar za gospodarenje otpadom te kako bi se iz EU fondova mogao izgraditi treći stupanj pročistača otpadnih voda", rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, prilikom preuzimanja pročistača od strane Vodoopskrbe i odvodnje.

Naime, raskidom koncesije Grad Zagreb dolazi u posjed strateški najbitnijeg gradskog zemljišta od milijun kvadratnih metara te preuzima radnike i postrojenje pročistača, što omogućuje lakši proces za izgradnju trećeg stupnja pročistača i prijavu na EU sufinanciranje. Cijena izgradnje trećeg stupnja pročistača iznosi 94 milijuna eura, pri čemu je europsko sufinanciranje projekta moguće ukoliko pročistačem upravlja javno, a ne privatno poduzeće. Od svih hrvatskih gradova jedino je Zagreb donedavno imao privatno poduzeće koje pruža uslugu pročišćavanja otpadnih voda, a novi Zakon o vodnim uslugama više ne omogućuje takav model za hrvatske gradove u budućnosti.

"Ne manje važno, analiza je pokazala da će Grad imati i financijske uštede od raskida jer bi raskid trebao koštati manje nego ostajanje u ugovoru do kraja 2028. godine. Uz to, preuzimanje zemljišta na kojem je pročistač omogućava Gradu da bez odlaganja krene u izgradnju Centra za gospodarenje otpadom čija je lokacija u Prostornom planu određena upravo na ovom zemljištu koje je dosad bilo pod privatnom koncesijom. Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom je planirana do 2028. godine, što će omogućiti zatvaranje odlagališta Jakuševec", pojasnio je gradonačelnik Tomašević.

Foto: Grad Zagreb

Nakon donošenja odluke o raskidu, gradska uprava i gradska poduzeća su proteklih šest mjeseci sudjelovali u intenzivnim razgovorima s koncesionarom kako bi se preuzimanje napravilo na vrijeme. Danas su na lokaciji pročistača gradonačelnik Tomašević i direktor ViO-a Marko Blažević s predstavnicima ZOV-a potpisali sporazume o prijenosu imovine i zaposlenika, te je napravljena inventura imovine i obavljene su druge nužne predradnje za preuzimanje uređaja.

Posebice treba istaknuti da je 93% zaposlenika privatnog koncesionara odlučilo prijeći u ViO, čime je osiguran nastavak kvalitete usluge pročišćavanja otpadnih voda. Između Grada i privatnog koncesionara je još potrebno utvrditi trošak naknade uslijed raskida koncesije, što će se i dalje nastojati postići sporazumom. U slučaju da to ne bude moguće, pokrenut će se arbitraža, sukladno ugovoru o koncesiji iz 2000. godine.

