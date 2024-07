Novi prometni kaos u Zagrebu: Kamion potrgao tramvajske žice u središtu grada

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice kneza Branimira zbog kamiona koji je oštetio gornji vod. Sanacija je trenutno u tijeku, ali tramvajske linije koje prolaze križanjem sada moraju voziti obilaznom trasom.

Linija 2 u oba smjera prometuje preko Ulice grada Vukovara, a linija 5 u oba smjera prometuje trasom: Prečko - redovnom trasom do raskrižja Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Ulica grada Gospića - Žitnjak. Linija 6 u oba smjera: vozi sljedećom trasom: Črnomerec - redovnom trasom do Glavnog kolodvora - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Linija 7 u oba smjera: Dubrava - redovnom trasom do raskrižja Šubićeve i Zvonimirove ulice - Zvonimirova - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savski most. Linija 8 u oba smjera: Kvaternikov trg - redovnom trasom do raskrižja Draškovićeve i Branimirove ulice - Branimirova - Vodnikova - Jukićeva - Zapadni kolodvor Tramvaji od Arene Zagreb prometuju do Zapruđa i natrag.

U promet je uključen autobus koji prometuje od Zapruđa do raskrižja Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara.

Osim toga, na pojedinim tramvajskim stajalištima došlo je do kvara na displejima koji pokazuju vrijeme dolaska tramvaja. Riječ je, kako kažu u ZET-u, o migracijama na novi sustav pa se ponegdje prikazuju krive informacije. Popravak je također tijekom jutra u tijeku.

VEZANI ČLANCI: