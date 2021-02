Život uz zagrebačku obilaznicu: Ne pomažu čepići za uši, čuje se kao da je kamion u spavaćoj sobi

Za južine se osjećamo kao da nam je kamion u spavaćoj sobi. Kad je sve pod snijegom ili puše sjeverac, promet se ne čuje toliko. Dakle, naspavamo se samo na mahove jer buka od prolaska vozila sa zagrebačke obilaznice postaje nepodnošljiva – govore stanovnici Botinca koji žive uz taj dio zagrebačke obilaznice. Točnije, 300 metara od prometnice koja je u kategoriji cesta kojima godišnje prođe više od tri milijuna vozila, a po zakonima EU za takve ceste potrebna je izrada strateške karte buke i akcijski plan sanacije prekomjerne buke. Botinčani su izloženi prevelikoj buci glasnih kamiona, automobila, prikolica… koja odande dopire pa traže da se uz njihovo naselje postave bukobrani.

Da barem ne voze prebrzo

– Ne pomažu više ni čepići za uši. I tako je već godinama. Još je sada i milina budući da je pandemija pa je manje vozila na cesti. Zamislite samo kako je bilo prije toga – kaže Tibor Marušić, čija je kuća najbliža tamošnjem dijelu obilaznice pa je prvi na udaru.

Isti problem dijeli i susjed koji živi stotinjak metara dalje, Zoran Stašević, koji dodaje kako se već dugo nose s tim problemom, no i kako je vrijeme za promjene.

– Imamo problema i s kanalizacijom, ali ovo je “šlag na torti”. Kvaliteta života nam je znatno snižena i postaje nepodnošljivo. Prvo su nam obećavali da će bukobrani biti postavljeni još 2018., pa zatim godinu nakon toga. A naposljetku su rekli da će ih postaviti u idućih nekoliko godina – očajan je Stašević. Napominje da bi situacija bila nešto bolja barem da se svi pridržavaju propisane brzine. Jer što je ona veća, zvuk vozila je glasniji.

05.02.2021.,Zagreb - U naselju Botinec stanari se zale na preveliku buku s obliznje obilaznice.

Razina buke razlikuje se s obzirom na udaljenost neke građevine od prometnice te se za svaku lokaciju ona može provjeriti na stranicama Hrvatskih autocesta (HAC). A dopuštene razine, kažu, definirane su pravilnikom koji se odnosi na sredine u kojima ljudi rade i borave. Maksimalna je dopuštena buka 65 decibela tijekom dana i večeri, a noću 50 decibela. Prema spomenutoj karti buke, Botinec pretežno spada u zonu u kojoj razina buke varira od 60 do 65 te od 65 do 70 decibela. No, na terenu smo se, mjereći, uvjerili u malo drukčiju situaciju. Brojke se, naime, nisu potpuno poklapale jer smo kod Marušićeve kuće, primjerice, izmjerili i do 80 decibela, a noću 70. Doduše, bilo je vjetrovito.

– Mjerili smo i mi, noću je razina buke minimalno 65 decibela. Želimo što prije bukobrane i nećemo stati dok ih ne dobijemo. Idemo s peticijama, a stat ćemo i na cestu budemo li morali – kaže Stašević.

S druge strane, u HAC-u ističu da je Hrvatska ulaskom u Europsku uniju morala implementirali u svoje zakone spomenutu obvezu izrade strateških karata buke za ceste s više od tri milijuna prolaza vozila godišnje. Dosad su za sporni potez 2019. uveli mjeru smanjenja brzine na maksimalnih 90 kilometara na sat za kamione i 100 za ostala vozila, a bukobrani će, kažu, stići do kraja 2025.

Direktiva za smanjenje

– Preporučujemo da se u tom području ne planiraju stambene zone zbog lošeg utjecaja ispušnih plinova i buke na zdravlje stanovnika te velikih troškova gradnje bukobrana. Sukladno europskoj direktivi, potrebno je smanjiti i kontrolirati buku u okolišu, posebice prostornim planiranjem, na što ukazujemo pri izradi prostorno-planske dokumentacije županija, gradova i općina – kažu u HAC-u.