Nastavljaju se radovi na Bolničkoj cesti: Zatvara se nova dionica, autobusi će voziti obilazno, pripremite se na kaos

Nastavljaju se radovi na Bolničkoj cesti, ovog puta na dijelu od raskrižja s Ulicom Trebež do Gospodske ulice. Ta će dionica od ponedjeljka 10. lipnja od 8 sati do subote, 22. lipnja do 4 sata ujutro biti zatvorena za sav promet.

Iz Grada su predložili koji će biti obilazni pravac: Bolnička (zapad) – Gospodska – Aleja Bologne – Ulica Majke Terezije – Bolnička (istok) i obratno.

"Stanovnike naselja RIS molimo da za ulaz/izlaz iz naselja koriste obilazni pravac: Ilica – Ulica Majke Terezije – Bolnička", napomenuli su u Gradu te zamolili za razumijevanje.

Zbog radova će se mijenjati i ZET-ov raspored, pa tako iz gradskog prijevoznika javljaju da će zbog sanacije Bolničke ceste, na dijelu od naselja RIS do Gospodske ulice, od ponedjeljka 10. lipnja u 8 sati do subote, 22. lipnja, autobusne linije 121 (Črnomerec - Karažnik - Gajnice), 130 (Črnomerec - Borčec), 137 (Črnomerec - Perjavica - Borčec), 143 (Vrapčanska aleja - Orešje) i 147 (Vrapčanska aleja - Dolec) će prometovati izmijenjenim trasama.

Linija 121: Črnomerec - Ilica - Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - (lijevo) Bolnička cesta - u nastavku redovnom trasom

u povratku linija 121 prometuje istom izmijenjenom trasom

Linija 130: Črnomerec - Ilica - Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - (lijevo) Bolnička cesta - u nastavku redovnom trasom

od Bočeca do Črnomerca, linija 130 prometuje uobičajenom trasom

Linija 137: Črnomerec - Ilica - Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - (desno) Ulica Stjepana Ladiša - (lijevo) Ulica Perjavica - u nastavku redovnom trasom. U povratku linija 137 prometuju istom izmijenjenom trasom.

Linija 143: Vrapčanska aleja (terminal) - Vrapčanska aleja - Ulica Majke Terezije - (desno) Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - u nastavku redovnom trasom. U povratku linija 143 prometuje istom izmijenjeno

Linija 147: Vrapčanska aleja (terminal) - Vrapčanska aleja - Ulica Majke Terezije - (desno) Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - (lijevo) Bolnička cesta - u nastavku redovnom trasom.

Dolec - redovnom trasom do Bolničke ceste - (desno) Gospodska ulica - (lijevo) Aleja grada Bolonje - (polukružno lijevo) - Vrapčanska aleja - Vrapčanska aleja (terminal) Obostrana autobusna stajališta Dudovec i Bolnica-Vrapče neće biti u funkciji, a autobusi će koristiti sva usputna stajališta na izmijenjenim dijelovima trase.

