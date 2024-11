Na repertoar ZKM-a vraća se popularni mjuzikl: Glumci izvedbom iznenadili prolaznike na Cvjetnom trgu

Nakon više od četiri desetljeća na repertoar Zagrebačkom kazališta mladih vraća se svevremenski mjuzikl "U koga se uvrglo ovo dijete" Eve Janikovszky, Zvjezdane Ladike i Ladislava Tulača. Premijera je 6. prosinca, a kako bi ju najavili mladi polaznici Učilišta ZKM Zvjezdana Ladika danas su na zagrebačkom Cvjetnom trgu brojne prolaznike iznenadili pjesmom i izvedbom dijela iz predstave.

Ovaj je mjuzikl jedna je od najizvođenijih predstava u povijesti ZKM-a, a danas je u novoj verziji postavljaju redatelji Ivan Đuričić, Mario Mirković i Grozdana Lajić Horvat, koji kažu da je to nešto na čemu su odrasli u ZKM-u i što ima posebno mjesto u njihovim životima. Nastao je početkom 1980-ih godina u Učilištu ZKM-a, a tematizira jedinu konstantu u životu tinejdžera bez obzira na kulturu i geografski položaj, sukob s roditeljima. Predstava je usto i vrhunac programa posvećenog Zvjezdani Ladiki, koji se u ZKM-u odvija u studenome u sjećanje na veliku pedagoginju i redateljicu koja je postavila temelje dramske pedagogije u radu s djecom, čime se i danas vodi Učilište ZKM-a, koje odnedavno nosi i njenom ime.

– Zvjezdana Ladika i Ladislav Tulač, dvoje ljudi koji su uz Slavicu Jukić najodgovorniji za naše karijerne putove, uzeli su u ruke slikovnicu Eve Janikovszky i rock-mjuzikl je zaživio. Mario Mirković u predstavi je i igrao kao srednjoškolac, a Grozdana Lajić Horvat je, tad kao učenica osnovne škole, predstavu gledala i religiozno doma puštala ploču s glazbom iz tog rock-mjuzikla. I 41 godinu nakon premijere u kultnom Kulušiću, nas troje vraćamo ZKM-u za svu radost koju su nam dali u formativnim godinama. Baš kao što su se u tekstu 1983. pronašli Filip Nola, Duško Ćurlić, Boris Mirković, Barbara Nola, Rene Bitorajac i brojne druge sjajne zvijezde današnjice, to su doživjeli i današnji polaznici Učilišta ZKM-a. Tomu svjedoči i koliko su koncentrirani na probama, koliko daju prijedloge i ideje, ali i vježbanje pjesama na kavama nakon proba. U mjuziklu se mogu pronaći svi: tinejdžeri koji danas odrastaju u bitno drugačijem svijetu nego što su njihovi roditelji, roditelji koji su možda zaboravili kako je to biti tinejdžer, ali i ostali odrasli koje će predstava podsjetiti na odrastanje, period kad mnogo toga znamo, a imamo još mnogo toga učiti. Velika je čast, a i trema, jer postavljamo nešto na čemu smo odrasli i što ima posebno mjesto u našim životima. To je kao vremenska kapsula s uspomenama, pridružite nam se u njezinu otvaranju, sigurno ćete naći nešto za sebe – ističu redatelji.

Dramaturg obnovljene verzije je Marin Lisjak, scenografiju potpisuje Vedran Družina, kostimografiju Marta Žegura, a koreografiju Marija Bitunjac. Za oblikovanje svjetla zadužen je Aleksandar Čavlek, za oblikovanje tona Mario Domazet, voditelj benda je Aleksandar Vešić, glazbeni suradnik Milorad Stranić, inspicijentica Dina Ekštajn, a fotograf Marko Ercegović. Na kazališnim daskama u ulozi djeteta naći će se Filip Bielen i Jan Nikola Baš, mamu će utjeloviti Ana Paula Divić i Dori Sušanj, a tatu Bruno Mašić i Noa Klarić. Uloga tete pripala je Vidi Tunguz i Veroniki Moćan, ujaka će utjeloviti Karlo Bender i Rafael Ahmetašević, baku Ena Šojat i Petra Novalija, a djeda Marin Radilović i Tomislav Rumbak.

U ostalim ulogama naći će se Lea Mezdjić, Elena Čičak, Marijeta Ugrina, Dino Nikolić, Ana Ugrina, Jakov Novokmet, Marina Mirković, Luna Culjak, Tia Bistrović – Darvaš, Tamara Šišak, Eva Markulin, Lucija Parunov, Irena Ivaković, Franka Marović, Luka Janković, Teo Marjanović, Juran Oharek i Tin Boršić. Svoje umijeće na gitari pokazat će Luka Kramar i Šimun Šušak, basu Antonio Deltin i Nika Pisk, bubnjevima Jan Diklić i Rita Budak, dok klavijature preuzimaju Andrej Rukavina i Matija Marinić.