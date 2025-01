Na dnevnom redu i kontroverzna Odluka o najmu stanova: Počela još jedna sjednica zagrebačke Skupštine

Jedna od točaka na dnevnom redu današnje sjednice zagrebačke Skupštine je Odluka o najmu stanova, kojom se mijenjaju kriteriji za dobivanje gradskih kvadrata te uvodi nov način naplate najamnine prema visini prihoda kućanstava. Sadržajem gotovo identičan dokument izglasan je u listopadu 2023., ali je godinu poslije ukinut odlukom Visokog upravnog suda zbog formalno-pravne pogreške u uvodu. Sad u ispravljenoj verziji opet stiže pred skupštinare.

Na dnevnom redu je i odluka kojom se pragovi za plaćanje vrtića, podsjetimo, dižu oko 20 posto, a novost u njoj jest i to da će se u prihod kućanstva računati i onaj dobiven radom u inozemstvu. Na dnevni red Gradske skupštine osvrnuli su se jučer na konferenciji za novinare i zastupnici HDZ-a, a predsjednik zagrebačke organizacije stranke Mislav Herman kazao je kako na njemu ponovno nema "niti jedne jedine teme koja bi zagolicala pažnju". Prije dnevnog reda na rasporedu je i aktualni sat, a njegov tijek možete pratiti uživo na Večernjem listu.

Prije izglasavanja dnevnog reda, neki zastupnici htjeli su da se pojedine točke iz njega izostave. Prva je bila Dina Dogan, koja je tražila da se Odluka o najmu dnevnog reda izbaci iz dnevnog reda. "Prijedlog je nepotpun, u pravilu se radi o odluci koja ide više na štetu građana nego što je to bila inicijalna odluka. Odlukom se legalizira dio ljudi koji je ilegalno ušao u stanove, a u dokumentu piše da, ako žele unajmiti stanove, mogu biti vlasnici nekretnine bilo gdje u Hrvatskoj, ali ne u Zagrebu. Možeš imati vilu u Opatiji, po ovoj verziji", rekla je.

Ivica Lovrić (Plavi grad) složio se s Dogan te dodao još jedan razlog. "Radi se o de facto o istoj odluci kakvu je ova skupština usvojila prije godina dana i koju je sud proglasio nezakonitom. Dogodit će se opet. A ako ju donesete, mi ćemo ju već u lipnju promijeniti, pa vam je uzalud trud da ju donosite", rekao je. Tražio je i da se izostavi mijenjanje statuta Narodnog sveučilišta Dubrava jer, navodi, tim se činom mijenja ukidanje Galerije Vladimir Filakovac. "To je jedina galerija na potezu od Trga bana Jelačića i Sesveta, ondje je održano stotine izložbi", rekao je. Tražila je to i Gordana Rusak. Tomašević je na to odgovorio da stoji pri odluci da Odluka o najmu stanova ostane na dnevnom redu. "Puno je ovdje dezinformacija rečeno od strane oporbe, kao i inače".

Na aktualnom satu prvi je bio Alen Lochert, koji je gradonačelnika pitao oko stadiona i igrališta u Zagrebu. "Samo je jedan stadion za odigravanje Supersport HNL-a, riječ je o stadionu Maksimir. Grad trenutno ima dva kluba koji igrao u toj ligi, Dinamo i Lokomotiva, no može se dogoditi da iz prve nacionalne lige u višu kategoriju prijeđe ili Dubrava ili Sesvete. Jedini teren koji zadovoljava uvjete je na Rudešu, koji koristi istoimeni klub, oni su se javili nadležnom gradskom uredu s molbom da se donese odluka kojom bi se premjestili rasvjetni stupovi iz Kranjčevićeve kako se ne bi dogodilo da imamo tri kluba na jedno igralište. Pitanje - hoće li to biti odobreno ili ne?", rekao je.

Tomašević je napomenuo da se na Kranjčevićevoj i dalje igra, jer još nisu počeli radovi. "Lokomotiva će se morati prebaciti na neki drugi teren, koji će to biti prepuštam HNS-u da odluči. Što se tiče svih drugih objekata, znamo situaciji u Sesvetama, o tome smo isto razgovarali, ali nisu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi vezani za parking. Što se tiče Maksimira, uskoro ćemo imati rješenje za financiranje modela upravljanja, kako bi stadion bio gotov do kraja 2028. godine. Što se tiče svih drugih terena, ne mogu znati detalje. Ako je neki klub uputio upit Uredu za sport, onda će oni to odgovoriti", rekao je.