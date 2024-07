Muškarac u Zagrebu se otrovao plinom dok je kuhao. Policija upozorava na što treba paziti

Jučer je oko 18 sati na Trnju, u stanu prema za sada utvrđenom došlo je do trovanja plinom 34-godišnjaka. Naime, muškarac je kuhao, a u isto u vrijeme su bila uključena dva plinska kuhala, napa, te bojler u kupaoni. U jednom trenutku u trenutku, dok je puštao toplu vodu u kuhinji, uključio se alarm detektora ugljičnog monoksida. S obzirom da je osjetio malaksalost i vrtoglavicu, izašao je iz stana i potražio liječničku pomoć u Kliničkoj bolnici Merkur nakon koje je pušten na kućnu njegu.



Do sada obavljenim očevidom na mjestu događaja, potvrđena je koncentracija ugljičnog monoksida od 8000 PPM, zatvoren je ventil te će se očevid nastaviti u suradnji s Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić", priopćila je to Policijska uprava zagrebačka koja ujedno donosi savjete i preporuke.

Ključni savjeti i preporuke: