'Mlade slikarske nade' stižu u ovaj zagrebački kvart: Pripremili su izložbu, posjetite ih

U Galeriju Vladimir Filakovac stiže izložba "Mlade slikarske nade". Svi zainteresirani moći će ju posjetiti na adresi Dubrava 51 a, a otvara se u ponedjeljak, 4. studenoga, u 19 sati. Izložbu će otvoriti prof. art. Tomislav Buntak. Svi radovi moći će se pogledati do 21. studenoga, radnim danom od 10 do 20 sati, a ulaz je slobodan.

"Od ponovnog svjetskog i europskog prepoznavanja iskonske poetike slikarstva u 21. stoljeću prošlo je već skoro 20 godina. Više generacija, u prosjeku osjetno veći broj upisanih žena i na akademiju i na Slikarski odsjek. Marta Dijak, Marta Katavić, Mia Markušić ta su nova talentirana ženska linija, a po studiranju i ista generacija. Na diplomskom studiju pridružuje im se Mihaela Rašica, koja je prvo upisala Nastavnički odsjek i završetkom tog studijskog programa diplomski studij na slikarstvu.

Svima sam predavao bazični predmet Crtanje na prvoj godini te sam imao mogućnost praćenja njihova cjelokupnog puta umjetničke edukacije na slikarskom području kroz njihove studijske programe. Sve četiri imale su odličan potencijal, talentirane sa širokom lepezom odmah vidljivih mogućnosti pristupa slikarskom obrazovanju i savladavanju procesa učenja i umjetničkog istraživanja na području likovne umjetnosti… ", napisao je Buntak u predgovoru kataloga. A više o izložbi može se pročitati na internetskoj stranici NS Dubrava.

Marta Dijak rođena je 2000. godine u Zagrebu. Akademiju likovnih umjetnosti upisuje 2019. godine, gdje trenutno pohađa diplomski studi slikarstva u klasi prof. Matka Vekića. Tijekom studiranja sudjeluje u raznim projektima (Umjetnost u zajednici, Murtić 100, Artupunktura, Grand Tour II i dr.) i skupnim izložbama (Prostor kao MOJ teritorij, Galerija Bačva HDLU Zagreb; Protokol o dogodovštinama, Gradski muzej Križevci; Prostor kao teritorij, Galerija Apoteka, Vodnjan; Plati i nosi, ALU Perspektiva / The best of, HDLU Zagreb; 7. Bijenala slikarstva, ALUzija, HIS Zagreb; Grand Tour II, Centro de las Artes, San Luis Potosi (Meksiko), Definiranje perspektiva, The HUB, Mostar i dr.). Samostalno izlaže u Galerija Panacea pod nazivom Dva pogleda 2023., te potom u Laubi s izložbom Tragovi pejzaža 2024. godine. Također producira kratkometražni dokumentarni film Tu sam trenutno koji je projiciran na 31. Danima hrvatskog filma. Za ak. godine 2019./2020. i 2022./2023. dobiva pohvalu za uspješan rad, te je uključena u 10 % najuspješnijih studenata na razini studija za svaku godinu studiranja. Godine 2022. i 2023. dobiva Rektorove nagrade, te je dobitnica jednokratne financijske pomoći Lions Cluba.

Marta Katavić rođena je 2000. godine. Studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu započinje 2019. i 2024. tamo završava sveučilišni diplomski studij, smjer slikarstvo, klasa prof. Matka Vekića. Tijekom studija sudjeluje u više grupnih izložbi u Beogradu, Grožnjanu, Karlovcu, Križevcima, Mostaru, Rijeci, San Luis Potosiju (Meksiko), Slavonskom Brodu, Zlataru i Zagrebu dok samostalno izlaže u Gradskom muzeju Križevci, Galeriji K2 u Križevcima, Galeriji Uža u Zagrebu, T&AC Gallery u Bratislavi, Zen Contemporary Art Gallery, Laubi i Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Za 2019./2020. i 2021./2022. dobiva pohvalu za uspješan rad na Akademiji, zatim 2023. Rektorovu nagradu, Nagradu publike u sklopu natječaja “Erste fragmenti 19” te iste godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) završava sveučilišni prije diplomski studij. 2024. završava četverogodišnju “Školu osobnog i organizacijskog razvoja” (ŠOOR), Facultas te “Jungian Coaching School International”.

Mia Markušić rođena je 2000. godine u Zagrebu. Završila je 2018. Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, smjer grafički dizajn. Trenutačno studira na odsjeku za slikarstvo Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Matka Vekića, a za svoj rad dobila je pohvalu Akademskog vijeća u akademskoj godini 2020/2021. Tijekom studija sudjelovala je na skupnim izložbama: „Strahovi“ (2021.) i „Ružičaste naočale“ (2022.) u Galeriji K2, u Križevcima, „Potez u nepoznato“ u Galeriji izvorne umjetnosti, u Zlataru (2022.), te „Kravatična“ u Galeriji Dalia, u Zagrebu (2023.). Također je sudjelovala u žiriranim skupnim izložbama: „ALU Zagreb – Slikarski odsjek danas“ (Akademija primijenjenih umjetnosti, Rijeka, 2023.), „ALU Perspektiva 2023.; Best of“ (HDLU, Zagreb), „ArtZagreb 2023.“ (Zagrebački velesajam), „AIMC Studentska nagrada 2023.“ (Ravenna), „Biennale slikarstva 2023.“ (HIS, Zagreb), „ALU u Areni“ (Arena Centar, 2023.) te “Definiranje perspektiva“ (The HUB, Mostar, 2024.). Samostalno je izlagala u Galeriji Lav, u Zagrebu, 2021. na izložbi pod nazivom „Plavi svijet“, u Maloj galeriji, u Dugom Selu, 2022., te u Galeriji Uža, 2023. Također je sudjelovala u projektima kao što su „Artupunktura“ (2022., 2023.; Zagreb), „Q’art“ (2021., 2022., 2023.; Zagreb), „Umjetnički ekološki projekt“ (Đurđevac, 2022.), „Kravatična“ (Križevci, 2023.) te „Likovna kolonija u Dugom Selu“ (2023.).

Mihaela Rašica rođena je 1997. godine u Dubrovniku. Diplomirala je 2023. na Nastavničkom odsjeku te 2024. godine na Slikarskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagala je na više samostalnih izložbi: Gozba!, Galerija Kranjčar (2023.), Slike ljeta, slike Grada, Galerija Crta (2023.), Šum ljetnog dana, Galerija Panacea (2023.), Gusta sunca, Kolekcionart, (2024.), Young Talented Female Artists, Galerija Zen Contemporary (2024.) i nekoliko grupnih izložbi, od kojih izdvaja: 37. Salon Mladih, Meštrovićev paviljon (2024.), 7. Bijenale slikarstva, Meštrovićev paviljon (2023.), 19. Erste Fragementi, Lauba (2023.) itd. Objavila je dvije zbirke poezije: Strune i stihije (2020.) i Grimiz, kristal i sol (2023.) u Nakladi Bošković. Sudjelovala je s autorskim filmskim uradcima; Glenje (2018.), Lađarev san (2019.) na filmskim festivalima u Hrvatskoj. Dobitnica je Nagrade Vladimir Dodig Trokut, Iva Vraneković – umjetnici umjetniku na 7. Hrvatskom bijenalu slikarstva. Živi u Zagrebu gdje se aktivno bavi slikarstvom, poezijom i filmom