Mihaljevac u pogonu od rane zore: 'U pet sati me probudio tramvaj, činilo se nestvarno'

"Je li to moguće – pomislila sam pa ustala iz kreveta. Otišla sam do prozora i ugledala ga. Bio je to onaj stari 'Čeh', kako ga zovemo, i to broj 15. Činilo se nestvarno". Tako je Dubravka Štrković, stanovnica Gračana, opisala svoje buđenje kada su se, u pet sati, tramvaji vratili na tračnice u blizini njezine kuće nakon više od pola godine obustave tramvajskog prometa zbog radova na rekonstrukciji okretišta Mihaljevac.

A ono, naime, od 1948. godine kada je prvi put otvoreno, do sada nije bilo obnavljano. U više od 70 godina, koliko se njime prometovalo bez prestanka, osim što je beton popucao, javna rasvjeta bila je manjkava, a ni toaleti nisu bili u funkciji... Uređenje se planira već barem deset godina. Nekoliko je puta bio raspisan i natječaj za izvođača radova koji bi se na kraju poništavao, a prošle se godine konačno krenulo u realizaciju.

Radovi vrijedni četiri milijuna eura, uključivali su izgradnju s jedne strane nove tramvajske pruge, novih stajališnih perona, kontaktne i kabelske mreže, sustava odvodnje, autobusnog terminala, parkirališta za taksi vozila i vozila osoba s manjom pokretljivost, pješačke staze, nadstrešnicu, okretište za vozila, kao i hortikulturalno uređenje pa su posađena stabla, postavljene klupice i kante za smeće. A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tada je obećao da će se "po dovršetku radova omogućiti prometovanje većeg broja tramvaja prema polaznoj stanici žičare". A danas su, prvog dana puštanja prometa preko okretišta, reakcije među stanovnicima Mlinova, Šestina, Gračana i drugih podsljemenskih naselja bile podijeljene.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Već u rano jutro na društvenim mrežama počeli su se nizati komentari poput: "Prvi dan i prva vožnja s Mihaljevca i tramvaj se pokvari", "Tramvaj ne vozi... naravno", "Ne vozi ni bus 233", "Bolje da nisu ništa dirali"... Ipak, D. Štrković je kazala kako se njoj čini da su polasci kao i ranije, svakih osam minuta. Složio se s njom i predsjednik Gradske četvrti Podsljeme, Krešimir Kompesak, koji je u jutarnjim satima bio na Mihaljevcu. Rekao nam je da, prema njegovim saznanjima, sve linije funkcioniraju prema voznom redu. Isto smo upitali i ZET, međutim, još nismo dobili povratnu informaciju o tome jesu li se tramvaji i autobusi držali voznog reda ili je ipak došlo do nekih odstupanja.

– Iako mi jako smeta što nam nitko iz Grada nije javio nikakve detalje oko puštanja prometa na Mihaljevcu, moram reći da su sve linije dostupne, i polasci, koliko vidim, dobro funkcioniraju. Problem je nešto drugo, naime, kada su već odlučili da će se neki novac uložiti u rekonstrukciju, zašto se nije odmah uredilo parkiralište ili garaža? – pita se Kompesak. A i stanovnici Podsljemena koji gravitiraju prema terminalima na Mihaljevcu slažu se da je uređivanje okretišta bez parkirališnih mjesta, u najmanju ruku, čudno.

– To im je najveći propust. Prostora ima dovoljno, ne razumijem zašto to nisu napravili odmah. Gledam po sebi, primjerice, kada nešto sređujem u kući, pa napravit ću to da mi godinama dobro funkcionira i da nemam više ulaganja, a ne da svakih par godina ponovno imam radove – napomenula je Dubravka Štrković i dodala da je previše vremena utrošeno u obnovu, da bi krajnji rezultat bio ovakav. Da mora dati ocjenu, kaže, bilo bi to minus dva.

– Zapravo, ništa nije funkcionalnije, samo je kozmetički uređenije. Sve je novo pa je ljepše, ali primjerice, WC-i nisu stavljeni u funkciju, skretnica se mora ručno prebacivati pa tu vozači gube vrijeme, prolaz s autobusnog terminala na onaj tramvajski jako je uzak, a na kolosijeku nije označeno na koju će stranu stati tramvaj broj 8, a na koju broj 14, pa se ne zna gdje čekati dok tramvaji ne dođu – nabraja susjed Marijan Kos.

A najapsurdnija je stvar u cijeloj situaciji, slažu se svi, da zatvaranje okretišta nije iskorišteno i da se obnovi pruga od Mihaljevca do Ribnjaka. Ranije smo, podsjetimo, pitali ZET zašto to nije učinjeno, na što su nam odgovorili da je "sanacija pruge na Ribnjaku planirana na ljeto 2025. godine, odnosno započet će po završetku školske godine".

A kako će točno funkcionirati promet i hoće li se smanjiti gužve koje su do sada bile, kažu nam susjedi, nesnosne, vidjet će se tijekom par dana. – Za smanjenje gužve vikendom, bilo bi dobro, i to smo i tražili, da osmica vozi, siguran sam da se onda ne bi događalo, kao prošlog vikenda, da se blokira cesta – napomenuo je Kompesak.