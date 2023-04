Lovro Stipanović i Josip Oroz: Naš je sustav utičnica i prekidača budućnost pametnog stanovanja

Pametne utičnice te prekidači samo su neki od inovativnih proizvoda skupnog naziva Connect Smart Modular System koji se od običnih razlikuju po nosačima s ugrađenim Wi-Fi čipom, a među posljednjim su rješenjima startup tvrtke Elproms Team iza koje stoje Lovro Stipanović i Josip Oroz, inovatorski dvojac iz Samobora.

Paleta boja i DIY

Obojici su tek 24 godine, no njihova su modularna rješenja prepoznata u cijelom svijetu, a nove će proizvode idućeg tjedna premijerno predstaviti na vodećem stručnom sajmu industrijske tehnologije u Hannoveru. Proizveli su ih, pod zajedničkim imenom CroIn, u suradnji s partnerima iz indijskoga Gelco Electronicsa te tvrtkom Culmena, što je još jedan uspjeh mladoga dvojca na putu koji su trasirali kada su 2019. u samoborskom Malom tehnopolisu pokrenuli vlastiti startup. Iste su godine u Hannoveru predstavili prototip Pro-S utičnice, čijim su usavršavanjem i nastala njihova današnja modularna rješenja, a inovativne ideje počeli su realizirati još kao srednjoškolci.

– Sve je zapravo počelo u samoborskoj Srednjoj strukovnoj školi, obojica smo išla na smjer tehničara za mehatroniku, a na trećoj godini, kada nam je praksu iz elektrotehnike i računalstva počeo predavati profesor Ivan Vlainić, probudio nam se velik interes u tim područjima. On je to prepoznao i često smo znali ostajati u školi i do ranih jutarnjih sati, dolazili smo i prije nastave i počeli realizirati sustave – kaže Josip.

Ubrzo su, dodaje, krenuli i na razna natjecanja, a danas su, s više od trideset medalja, jedni od najnagrađivanijih inovatora u zemlji. U njihovim se rješenjima krije budućnost pametnog stanovanja, a ključ je, kažu, u nosačima s ugrađenim Wi-Fi čipom koji pruža mogućnost da se pomoću aplikacije čak i s drugog kraja svijeta, primjerice, isključi utičnica u vašem domu. Ti se pametni nosači, osim u utičnice, mogu ugraditi i u prekidače ili pak senzore, a najavljuju kako će na tržištu biti dostupni ubrzo nakon sajma u Hannoveru, i to po cijeni od 30 do 60 eura.

Gostovanje na velikoj manifestaciji posvećenoj industrijskoj tehnologiji, među ostalima, sufinancirao je i poduzetnik Mate Rimac, također bivši učenik profesora Vlainića, a prema riječima Nedeljka Štefanića, direktora Culmene, njihov se Connect Smart Modular System ističe i po nekoliko koristi.

– Jedna je svakako modularnost jer utičnice dolaze u raznim bojama i veličinama, lakša je i ugradnja, a Wi-Fi čip omogućava povezivanje na mrežu i upravljanje bilo kojim uređajem koji ima pristup internetu. Tu je i dizajn maskica, koje imaju i pozadinsko osvjetljenje, a treća je korist, dakako, takozvana "do it yourself" automatizacija koja i onima bez velikog poznavanja tehnologije omogućava jednostavniju ugradnju i upravljanje – ističe Štefanić.

Prednost je pametnih nosača i kontrola potrošnje električne energije te kombinacija zajedničkog rada više sustava. Na tržištu će se, kažu Oroz i Stipanović, moći i zasebno nabaviti nosači te razni moduli poput utičnica, prekidača, termostata i senzora, a svi se ti uređaji mogu koristiti i kompatibilno.

– Ako, primjerice, imamo utičnicu u koju je uključena grijalica i pametni senzor ugrađen u drugoj prostoriji, aplikacijom možemo virtualno povezati ta dva uređaja da bi u konačnici funkcionirali kao jedan zatvoren sustav – objašnjava Stipanović.

Napredak od Pro-S verzije

A kada se usporede Pro-S utičnica iz 2019. i novi Connect sustav, kažu, najbolje se vidi koliko su napredovali u izradi pametnih rješenja.

– Pro-S utičnica, osim što je bila prepuna žica, nije bila praktična ni za korištenje ni za instalaciju, a sustav kakav imamo danas takoreći sve povezuje preko baterijskih konektora. Sad u utičnicama imamo i mjerače struje te razne senzore koji korisnicima omogućuju da u bilo kojem trenutku prate potrošnju energije u domu – zaključuju samoborski inovatori.