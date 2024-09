KUC Travno donosi nove radionice za djecu: Naučite kako snimiti vlastiti film, ali i kreativno koristiti računalo

Scenarij, set, kamera, montaža. To i još mnogo više možete naučiti na novoj radionici kojoj je cilj provesti polaznike kroz proces nastanka filma, te ih upoznati s različitim filmskim izričajima. Sve što vam treba je mobitel s kamerom. Pošto je radionica nova u programu, svim polaznicima omogućen je besplatan prvi mjesec radionice. Radionica se održava u KUC-u Travno od listopada do svibnja ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta do 21 sat, a namijenjena je djeci od 11 do 15 godina. Prijaviti se možete zaključno do srijede na telefon 01 6601 626 ili mailom na adresu kuc@kuctravno.hr, a broj mjesta je ograničen.

No, nije to jedini novitet. Tu je i radionica crtanja na računali čiji je cilj poticati djecu i mlade na kreativno korištenje računala, a polaznici će savladati osnovne funkcije programa za crtanje, učiti o osnovnim tehnikama crtanja na računalu te mogućim smjerovima digitalnog crteža. I za ovu radionicu je omogućen besplatan prvi mjesec radionice. Radionica se održava u KUC-u Travno od listopada do svibnja petkom od 18 do 20 sati, a namijenjena je djeci od 11 do 15 godina.