Kolaps na zapadu Zagreba: Zbog radova na Selskoj nastaju velike gužve, problemi i u javnom prijevozu

Zbog radova na sanaciji željezničko cestovnog podvožnjaka na dijelu Selske ceste u Zagrebu, koji su počeli s prvim danom srpnja, u ponedjeljak su na prometnicama u tom dijelu grada nastale velike gužve.

Riječ je o radovima koje Hrvatske željeznice izvode u sklopuod Zaprešića do Glavnog kolodvora Zagreb, zbog čega će Selska cesta na dijelu od Prilaza baruna Filipovića do Zagorske ulice biti zatvorena za sav promet do 27. srpnja u 18 sati, doznaje se u gradskoj upravi.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova su:

Smjer sjever : Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska i

: Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska i Smjer jug: Selska – Prilaz baruna Filipovića – Vodovodna – Zagorska – Selska.

Također, zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog pothodnika na istoj lokaciji, pothodnik će biti zatvoren za pješake od petka 7. srpnja do srijede 26. srpnja u 18 sati.

U navedenom razdoblju pješake koji koriste navedeni pothodnik, iz zagrebačke gradske uprave mole da koriste pješački prijelaz u Vodovodnoj ulici ili pothodnik na Zagrebačkoj cesti, a sve ostale sudionike u prometu da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju. Također pozivaju na strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zbog smanjene prometne protočnosti, posebice u razdobljima vršnih prometnih opterećenja, moguć su odstupanja od rasporeda polazaka na svim autobusnim linijama terminala Črnomerec, izuzev linija 126, 127, 128 i 135. Za vrijeme radova, autobusna linija 109 (Črnomerec - Dugave) prometovat će izmijenjenom trasom kako slijedi:



Črnomerec - uobičajenom trasom do Zagrebačke ceste – (desno) Zagrebačka cesta – (lijevo) Tomislavova ulica – (ravno) Zagorska ulica – (desno) Selska cesta – dalje uobičajenom trasom prema Dugavama.

Dugave – uobičajenom trasom do raskrižja Selske ceste i Zagorske ulice – (lijevo) Zagorska ulica – Tomislavova ulica – (desno) Zagrebačka cesta – (desno) Prilaz baruna Filipovića – (lijevo) Selska cesta – dalje uobičajenom trasom prema Črnomercu.

Za vrijeme radova, privremeno se neće koristiti sljedeća autobusna stajališta: Prilaz Baruna Filipovića i Selska na Prilazu baruna Filipovića, te stajalište Zagorska na Selskoj cesti u smjeru Črnomerca. Autobusna linija će koristiti autobusno stajalište Prilaz baruna Filipovića na Zagrebačkoj cesti i autobusno stajalište Zagorska na Zagorskoj cesti. Na izmijenjenom dijelu trase, autobus se neće zaustavljati na usputnim stajalištima.